Mengen und Boulay wollen engere Partnerschaft

Die Städtepartnerschaft zwischen Mengen und der französischen Partnerstadt Boulay soll einen neuen Schwung bekommen. Bisher gingen die meisten Aktivitäten, Einladungen und Begegnungen von den jeweiligen Rathäusern aus.

Nun sind vor acht beziehungsweise fünf Jahren in Mengen und in Boulay Partnerschaftsausschüsse gegründet worden. Sie haben sich am vergangenen Wochenende zum ersten Mal zu einer gemeinsamen Sitzung im Mengener Rathaus getroffen. Und dies soll künftig regelmäßig in Boulay und in Mengen stattfinden.

Boulay spielt gegen FC Mengen

Anlass der Begegnung war der Besuch der Boulayer Fußballmannschaft und das Spiel gegen die Mengener Mannschaft – als weiteres Highlight zum Jubiläum 100 Jahre FC Mengen. Das Spiel hatte seinen Lauf vor Mengener und Boulayer Publikum genommen: die Mengener Spieler schossen das erste Tor. Doch waren Gewitterwolken aufgezogen, sodass der Schiedsrichter das Spiel abbrach. Der Starkregen und das Gewitter nahmen nicht ab, so wurde um 19 Uhr das Spiel abgesagt. 2020 feiert der AC Boulay 100 Jahre und wird die Mengener Mannschaft zum Gegenbesuch einladen. Trainer Henri Garni kündigte an, dass es künftig regelmäßige Besuche zwischen den Mengener und Boulayer Mannschaften geben werde.

Der neue Vorsitzende des Boulayer Städtepartnerschaftsausschusses, Gabriel Lemaire, hat diese erste Sitzung angeregt, um über die Zukunft der Städtepartnerschaft und neue Projekte zu reden. Bürgermeister Stefan Bubeck und Gabriel Lemaire haben die Sitzung geleitet. In einem ersten Schritt sei zusammengefasst worden, was es in den vergangenen Jahren an Begegnungen gegeben habe, berichtet Bürgermeister Bubeck nach der Sitzung. Es wurde 50 Jahre Städtepartnerschaft gefeiert, die Jugendmusikschulen haben einander besucht, Gymnasium und Collège organisieren regelmäßig den Schüleraustausch, Mengen hat die Buchmesse in Boulay besucht, Boulay die Wettkämpfe „Mengen International“ und die Feuerwehren treffen sich seit Jahren regelmäßig.

Die Schwäche sei, dass die meisten Begegnungen nicht nachhaltig seien. Der Schüleraustausch sei jeweils ein Erfolg, doch dann lösen sich die Beziehungen wieder, berichtet Klaus Schlawinski, Vorsitzender des Mengener Städtepartnerschaftsausschusses. Ziel sei nun, die jüngere Generation und Familien für den Austausch zu gewinnen.

Die Begegnungen sollen sich auf privater Basis weiterentwickeln, Impulse von den Ausschüssen kommen. Es wurde in der Sitzung beschlossen, dass alle ehemaligen Austauschschüler zu einer Begegnung eingeladen werden. „Wenn nur zwei oder drei aus jedem Jahrgang kommen, sind es mehr als 40 Leute“, rechnet Schlawinski vor. Lemaire habe bereits Erfahrung im Bereich Städtepartnerschaft, weil er an seiner ehemaligen Arbeitsstelle – beim französischen Telekommunikationsunternehmen – einige Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaft erlebt habe. „Der Geist der Städtepartnerschaft und der Austausch haben mich immer interessiert“, berichtet Lemaire. Nun habe er die Idee, den Austausch von Jugendlichen, die in Ausbildung sind oder technische Schulen besuchen, zu initiieren.

Für Boulayer Jugendliche könnte es beruflich nämlich von Vorteil sein, wenn sie deutsch sprechen. „Im benachbarten Saarland gibt es Arbeitsplätze, das ist für uns interessant“, sagt Lemaire.

Er möchte, dass sich die Mengener und Boulayer Bürger besser kennen lernen und Freundschaften pflegen. „2020 ist Mengen nach Boulay eingeladen, die Vorbereitungen laufen bereits“, sagt Lemaire und lädt den FC Mengen, den Ausschuss, alle Jugendlichen und Familien, die an den Feierlichkeiten teilnehmen möchten, jetzt schon dazu ein.