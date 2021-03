Mengen überweist mehr als 8000 Euro nach Kroatien

Nachdem mehrere schwere Erdbeben Ende Dezember die Region in der Nähe von Mengens kroatischer Partnerstadt Novska getroffen haben, hat es hier eine große Hilfsbereitschaft gegeben. In den Städte Petrinja, Sisak und Glina sowie vielen kleinen Ortschaften haben Menschen ihre Häuser verloren und Infrastruktur wurde zerstört. Noch am 30. Dezember brachen elf Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mengen zu einem fünftägigen Hilfseinsatz auf, zudem machten sich etliche privat organisierte Sachspendentransporte auf den Weg ins Krisengebiet. Die Stadtverwaltung Mengen richtete ein Spendenkonto ein, auf das bis dato laut einer Pressemitteilung der Stadt insgesamt 8724,68 Euro eingegangen sind. Nun wurde der Gesamtbetrag in Absprache mit der Stadt Novska nach Kroatien überwiesen. Laut Irena Dal Molin Ilicic von der Stadtverwaltung Novska werden die Spendengelder unter anderem für die Sanierung zerstörter Schulen, Kindergärten, Häuser und des Krankenhauses in den betroffenen Städten verwendet. Foto: Feuerwehr Mengen