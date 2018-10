Mengen soll Fairtrade-Stadt werden

Die Stadt Mengen beteiligt sich an der Kampagne Fairtrade-Towns, bei der gezielt fairer Handel und faire Produktionsbedingungen gefördert werden. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Laut Wirtschaftsförderer Manuel Kern ist das Interesse bei Handel und Gastronomie und Privatleuten vorhanden.

Nachhaltigkeit zeigt sich nicht nur in einem verantwortungsbewussten Umgang bei der Energiegewinnung und ihrem Verbrauch, sondern auch in der Unterstützung von Produkten, die unter fairen Bedingungen hergestellt und gehandelt werden. „Dieses Thema passt also zu den Zielen, die wir uns als Kommune gesetzt haben“, sagte Bürgermeister Stefan Bubeck. „Eine Stadt sollte dabei ihre Vorbildfunktion nutzen und daran arbeiten, dass sich der Gedanke der Nachhaltigkeit auch in der Bevölkerung festsetzt.“

Die Anregung, sich für die Auszeichnung als „faire Stadt“ zu bewerben, hätte ein Bürger gegeben, so Bubeck. In der Verwaltung sei sie auf offene Ohren gestoßen. „Es gibt ja viele Bereiche, in denen wir schon regional und nachhaltig denken“, sagte Bubeck und wies darauf hin, dass in den Sitzungen des Gemeinderats Apfelschorle der Familie Heim aus Ennetach serviert würde. Laut Kriterienkatalog des Vereins zur Förderung fairen Handels in einer Welt, soll da auch fair gehandelter Kaffee hinzukommen. Außerdem sollen Einzelhändler, Gastronomen, Kirchengemeinden und Vereine zum Mitmachen motiviert werden.

„Mit dem Weltladen ist die katholische Kirchengemeinde ja schon vorn mit dabei und andere Aktivitäten gibt es auch schon“, so Bubeck. „Wir müssen also nicht ganz von vorne anfangen.“ Zunächst gelte es, die vorhandenen Nutzungen fairer Produkte zu sammeln und dann gezielt weiterzumachen. Laut Wirtschaftsförderer Manuel Kern stünden die Händler und Gastronomen der Idee positiv gegenüber.

„Es gibt viele Bereiche, in denen jetzt schon nachhaltig gehandelt wird“, sagt auch Marcel Dietsche vom Gewerbeverein. So habe etwa sein Sportgeschäft faire Kleidungslabels im Programm und bei den Supermärkten gebe es faire und regionale Produkte.

Die Kriterien:

1. Der Gemeinderat muss die Teilnahme beschließen.

2. Eine Steuerungsgruppe aus mindestens drei Personen (Zivilgesellschaft, Verwaltung, Handel) soll alle Aktivitäten zur Fairtrade-Stadt koordinieren.

3.Handel und Gastronomie: In Mengen sollten sich vier Einzelhandelsgeschäfte und zwei Gastronomien finden, die Fairtrade-Produkte verwenden oder verkaufen.

4. Zivilgesellschaft: eine Schule, ein Verein und eine Kirchengemeinde soll zur Nutzung fair hergestellter und gehandelter Produkte bereit sein.

5. Entsprechende Öffentlichkeitsarbeit ist angestrebt.