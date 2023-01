Mengen hat einen Märchengarten

Bereits im September vergangenen Jahres hat die Stadt Mengen den Tipp bekommen, dass es beim Grundstück „Beim Holderstock 50“ in Mengen einen Märchengarten gibt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Gestalter des Gartens ist der 94jährige Kunstschmied Franz Danner. ergab der Stad tdie Erlaubnis, über seinen wunderschön gestalteten Garten zu berichten. Die Mitarbeiter der Verwaltung waren noch im Dezember bei Schnee vor Ort, um ihn anzuschauen und Fotos zu machen. Dabei erfuhren sie laut Mitteilung auch, dass Franz Danner ebenfalls den Kindlesbrunnen und die Schmiedearbeiten beim Bürgerwachheim gemacht hat. In ihrem Schreiben fordert die Stadtverwaltung die Mengener und vor allem Familien mit Kindern dazu auf, gerne mal „Beim Holderstock 50“ vorbeizuschauen und einen Blick über den Zaun in den liebevoll gestalteten Märchengarten zu werfen.