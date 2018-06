Mengen feiert ein wunderbares Stadtfest

Spiele ohne Grenzen, fünf ehrgeizige Mannschaften aus Boulay, Novska, Haarlem, Lengwill und Mengen, der feine internationale Markt, das Kinder- und Jugendfest, beschwingte Konzerte, viel Spaß bei den Begegnungen, Herzlichkeit und viel Sonne: Das war Mengen International 2018. Es war ein wunderbares und gelungenes Stadtfest, das den guten Geschmack Europas hatte.

Die Spiele waren alle anspruchsvoll: Entweder forderten sie Kraft oder Geschicklichkeit, aber immer eine überlegte Taktik, um zu punkten. So war die Festlegung der Reihenfolge wichtig und in die unbedarfte Hand einer Glücksfee gegeben. Der Höhepunkt der Spiele fand am Sonntagmorgen im Schwimmbad statt. Zu diesem Zeitpunkt ging man davon aus, dass Novska, Lengwill und Mengen um den ersten Platz rangen. Die Spannung war groß und die Motivation saß tief.

Es kamen sehr viele Zuschauer, sodass die Stimmung am Beckenrand großartig war. Die Spiele im Wasser mit der großen Krake waren anspruchsvoll und forderten Kraft und Geschick. So musste die Mannschaft immer überlegen, welches Teammitglied am besten für welche Aufgabe geeignet war. Auf die Krake zu klettern und mit ruhiger Hand einen Ring in Schwimmreifen zu werfen, forderte die Spieler. Das Publikum feuerte an, hielt den Atem an, jubelte und applaudierte, wenn ein Wurf gut gelang. Mädchen erstaunten das Publikum mit ihrer Kraft, als sie sich an der Krake hochzogen.

Immer wenn die Lengwiller an der Reihe waren, läutete die ganz große Kuhglocke, was die Stimmung steigen ließ. Die Novskaer Mannschaft wurde von den jubelnden und klatschenden Fans getragen. Die Mengener hatten aufgeschnappt, wie der Novskaer Bürgermeister Marin Piletic Bürgermeister Stefan Bubeck angesprochen hatte. Daraufhin entwickelten sie den genialen Schlachtruf „Bubitschka“, den sie im Chor riefen. Die Franzosen riefen „Allez Boulay!“. Die Haarlemer hatten ihren Ruf. Sport und Spaß waren eng miteinander verbunden.

Raiser schlägt Bubeck

Am Samstag gab es neben den Spielen mehrere Höhepunkte, unter anderem das Kuhmelken. Eine der Kühe war „die wilde Brunhilde“ genannt worden. Als die stellvertretende Bürgermeisterin Brunhilde Raiser vorbeikam, wurde mächtig darüber gescherzt – und die Organisatoren boten Raiser das Melken an. Stefan Bubeck ließ sich spontan auf den Wettkampf mit ihr ein und verlor deutlich. Es herrschte eine geniale Stimmung.

Der FC Mengen wurde auf die Bühne gebeten, um öffentlich den Aufstieg in die Fußball-Landesliga zu feiern. Stefan Bubeck empfing die Mannschaft und gratulierte. Die Fans sangen. Feuerkörper wurden gezündet. Die Stadtkapelle gab den Spielern spontan Freibier aus. „Es war der richtige Rahmen, unsere Fußballspieler zu würdigen“, sagte Bubeck der „Schwäbischen Zeitung“.

Der hochsommerliche Abend in der Stadt war ideal, um zu feiern. Mannschaften, Gastgeber, Bürger und Besucher aus den umliegenden Gemeinden trafen sich an den Ständen des internationalen Marktes. Es gab französische, spanische, kroatische, italienische und deutsche Speisen und Getränke. Es war wie Urlaub. Die „Anythings“ spielten auf der Bühne und unterhielten sehr viele Leute, die am Ende des Programms Zugabe um Zugabe forderten. Bis weit in die Nacht hinein herrschte eine hervorragende Stimmung.