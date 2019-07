Mengen ehrt Blutspender bei einer Feierstunde

„Blutspenden ist eine freiwillig selbstlose Hilfe für Menschen in Not und ein großer Akt der Nächstenliebe“, sagte Bürgermeister Stefan Bubeck bei der feierlichen Ehrung der Blutspender im Sitzungssaals des Rathauses. Trotz medizinischen Fortschritts, gebe es noch kein Präparat, das Blut ersetzen könne. Der Bedarf an Blutkonserven steige kontinuierlich. Engpässe entstünden nicht durch den vielen Unfällen, sondern entlang des medizinischen Fortschritts und der geplanten Operationen. Hier wird 80 Prozent der Blutkonserven gebraucht.

Bürgermeister Bubeck lobte die Blutspender: 29 waren zur Ehrung und zur Vesper als Zeichen der hohen Wertschätzung eingeladen worden. Gut die Hälfte war der Einladung gefolgt. Bubeck verband die Ehrung mit der Werbung um das regelmäßige Blutspenden und appellierte an die Spender, in ihrem Freundeskreis und am Arbeitsplatz weitere Spender zu werben. „Jede und jeder kann zwischen 18 und 68 Jahren Blut spenden“, sagte er. Er motivierte die Blutspender bei ihren Arbeitgebern dafür zu werben, die Mitarbeiter für das Blutspenden freizustellen. Die Stadtverwaltung gewähre zwei Arbeitsstunden für das Blutspenden und lege bei Erstspendern noch einen Einkaufsgutschein vom Mengener Gewerbeverein im Wert von 20 Euro dazu, erklärte Bürgermeister Bubeck.

In Baden-Württemberg werden Leute geehrt, die 250-mal gespendet haben. Wenn auch der ländliche Raum oft im Schatten der Ballungszentren stehe, so sei er gerade bei der Blutspendenbereitschaft der Bürger ganz vorne, erklärte Bubeck. Im Kreis Sigmaringen spenden acht Prozent der Bürger ihr Blut, in den Ballungsräumen sind es im Schnitt nur 0,5 Prozent.

„Ich verbinde die Ehrung mit der Hoffnung, dass sie weiterhin spenden werden. Die Ehrung soll Ansporn sein, weiterzumachen“, sagte Bürgermeister Bubeck. Er dankte der Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes, die durch Matthias Schultz und Christian Sauter vertreten war, für die ehrenamtliche Organisation und Durchführung der Blutspendenaktionen.

Als Vorsitzender der Mengener DRK-Ortsgruppe dankte Matthias Schultz dem Bürgermeister und der Stadt, dass die Ehrung der Blutspender in diesem feierlichen Rahmen durchgeführt werde. Er dankte auch der Stadt dafür, dass sie der Ortsgruppe die Räume für die Blutspenden zur Verfügung stellt. „Um erfolgreich zu sein, brauchen wir diese Unterstützung“, sagte Schultz. In Mengen sei das Blutspenden auch zu einem Treff der Bürger geworden. Sie bleiben danach länger beieinander, essen, trinken und unterhalten sich. „Da ist immer eine tolle Atmosphäre“, berichtete er. Er bat die Geehrten für das Blutspenden zu werben. Ziel sei, die Spendenbereitschaft von acht auf zehn Prozent zu steigern, weil sie vielerorts zurückgehe. Dies sei schlimm, weil die Medizin auf die Blutkonserven angewiesen ist. Er stellte Christian Sauter als Nachfolger von Gabriel Reiner, der mehr als 20 Jahre lang die Blutspendenaktionen organisiert hat. Anschließend wurde bei angeregten Gesprächen gemeinsam gevespert.