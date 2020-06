Mengen bietet eine Schnitzeljagd per Rad an

Die Stadt Mengen lädt in diesen Sommer gemeinsam mit der Initiative Radkultur zu einer Radschnitzeljagd ein. Vom 1. Juli bis zum 4. Oktober können Einheimische und Gäste an der Fahrrad-Rallye teilnehmen und dabei auf vier Routen Ausflugsziele und Alltagsstrecken in und um Mengen entdecken. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Bei der Schnitzeljagd zu Rad werden mit dem Fahrrad Stationsschilder angefahren, die neben einem Teil des gesuchten Geheimcodes auch die Fährte zum nächsten Wegpunkt verraten. Vier verschiedene Touren stehen zur Wahl: die kürzere Kel-Tour mit rund 20 Kilometern Länge, Ostra- und Kul-Tour mit jeweils 30 Kilometern und die längere Na-Tour mit rund 40 Kilometern Länge. Startpunkt ist jeweils an unterschiedlichen Orten in Mengen. Unterwegs warten Freizeitideen und spannende alltägliche Ziele für kleine und große Radfahrer darauf, entdeckt zu werden.

Unter allen Teilnehmenden verlost die Stadt Mengen nach Ende des Aktionszeitraums drei Einkaufsgutscheine des Gewerbevereins im Wert von je 150 Euro (für mindestens drei abgefahrene Routen) und zehn Einkaufsgutscheine im Wert von je 50 Euro (für mindestens eine abgefahrene Route). Bei der Aktion gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln.

„Baden-Württemberg macht sich stark für eine moderne und nachhaltige Mobilität“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Der Anteil des Radverkehrs im Mobilitätsmix soll dafür deutlich gesteigert werden.“ Die Initiative Radkultur ist bereits seit 2012 eine zentrale Maßnahme des Landes bei der Förderung einer fahrradfreundlichen Mobilitätskultur. In enger Zusammenarbeit mit Kommunen und Unternehmen sowie mit der Unterstützung eines stetig wachsenden Partnernetzwerks, bietet die Initiative den Menschen positive Radfahr-Erlebnisse in ihrer individuellen Alltagsmobilität. „So wird deutlich: Das Fahrrad ermöglicht es, im Alltag zeitgemäß mobil zu sein.“

Die Stadt Mengen ist seit 2018 Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Würtemberg“ (AGFK-BW) und hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Bürger für das Radfahren im Alltag zu begeistern. Dies soll durch eigene Mobilitätskonzepte, eine motivierte Öffentlichkeitsarbeit und die Unterstützung der Initiative Radkultur funktionieren.