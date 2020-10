Mehrgenerationentreff Blochingen startet mit vollem Haus

Viel Mühe und Zeit hat die Projektgruppe „Generationenwerkstatt – Mehrgenerationenhaus“ in den vergangenen Monaten investiert, um in Blochingen den Offenen Treff vorzubereiten, den sich viele Blochinger bei einer Umfrage in 2016 gewünscht hatten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit Geldern aus dem Landesprogramm „Förderung von Mehrgenerationenhäusern“ wurde in den vergangenen Wochen und Monaten im Haus der Vereine ein einladender Begegnungstreff für Jung und Alt geschaffen. Am vergangenen Freitag war es dann soweit: Zahlreiche Gäste nahmen die Einladung zu Kaffee, Kuchen und Begegnung an. Ein vorbildliches Hygienekonzept sorgte laut der Mitteilung dabei für die Sicherheit von Besuchern und ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ganz besonders freuten sich die Gäste des Mittagstisches vom Bürgerverein Alt werden in Blochingen über die neu geschaffene Begegnungsmöglichkeit. Der Mittagstisch ruht aufgrund der Corona-Pandemie seit Mitte März. Selbst Esther und Horst Grom aus Scheer kamen zur Eröffnung, um im neuen Treff alte Bekannte vom Mittagstisch wiederzusehen. „Wir treffen hier Menschen vom offenen Mittagstisch wieder, die wir in den letzten Monaten sehr vermisst haben. Der Kontakt hat einfach gefehlt“, wird Esther Grom in dem Schreiben zitiert. Und ihr Mann ergänzt, dass er sehr gern zum Mittagstisch nach Blochingen kam, weil er dort Arbeitskollegen von früher treffen konnte.

Der Mehrgenerationentreff versteht sich als ein offenes Angebot für ein geselliges Miteinander. Verschiedene Gesellschaftsspiele für alle Altersklassen und ein Büchertauschregal sind bereits vorhanden. Und das Projektteam hat noch viele weitere Ideen, heißt es in der Mitteilung. Doch diese sollen gemeinsam mit den Besuchern umgesetzt werden. Der Offene Treff ist ein wichtiger Meilenstein des im vergangenen Jahr angestoßenen Quartiersentwicklungsprojekts „Generationenwerkstatt Blochingen“. Mit Hilfe des Landesförderprogramms Quartiersimpulse möchte das Team in den kommenden Monaten in Workshops und Gesprächsrunden möglichst viele Blochinger erreichen, um gemeinsam mit allen an einer lebendigen und generationengerechten Weiterentwicklung Blochingens zu schaffen.

Parallel zum Begegnungstreff bot der Verein s’Blochinger Wichtele sein erstes digitales Beratungsangebot an. Auch dieses Projekt wird mit Mitteln aus dem Landesprogramm „Förderung von Mehrgenerationenhäusern“ aufgebaut. Patrick Brendle, Informatiker und Programmierer aus Blochingen, beantwortete in dieser ersten Einheit kompetent alle Fragen zur Handynutzung und weiteren Themen. Allen Ratsuchenden konnte geholfen werden, heißt es in dem Schreiben.

Der Mehrgenerationentreff hat zunächst am Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie am Montagabend ab 19 Uhr geöffnet. Die digitale Beratungsstelle wird im vierzehntätigen Rhythmus stattfinden. Ergänzende Angebote, wie beispielsweise ein Handykurs oder ein Schülerworkshop zur Erstellung von Dokumentationen und Präsentationen, sind in Planung.