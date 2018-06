Mehr als 200 Radler legen bereits mehr als 24 000 Kilometer zurück

Die zweite Woche der Aktion Stadtradeln ist in Mengen im vollen Gange. Dem Aufruf der Stadtverwaltung zu zwei gemeinsamen Ausfahrten am Aktionstag am vergangenen Sonntag sind laut einer Pressemitteilung rund 20 Radler gefolgt.

Die Gruppe entschied sich, gemeinsam die längere Tour von knapp 29 Kilometern zu fahren. Der Weg führte von Ennetach aus über die Zielfinger Seen und Josefslust nach Sigmaringen und dann an der Donau entlang über Sigmaringendorf und Scheer zurück nach Ennetach.

Insgesamt haben die mehr als 200 aktiven teilnehmenden Radler für die Stadt Mengen rund 24 000 Kilometer erradelt und liegen damit im interkommunalen Vergleich ziemlich gut (Stand Dienstagmittag).

Die mittlerweile auf rund 50 Radler angewachsene Gruppe der Triathleten hat weiter die Nase vorn. An zweiter Stelle liegt allerdings aktuell der Schwäbische Albverein, der die Sonnenlugerschule-Schützengildegruppe und das Team der Schwäbischen Zeitung überholt hat. Wahrscheinlich machen sich da die terminierten gemeinsamen Ausfahrten bemerkbar. Das Team mit den pro Teilnehmer am meisten zurückgelegten Kilometern ist das des Dentallabors Wasser. Hier ist jeder im Schnitt bereits 275 Kilometer geradelt.