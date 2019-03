Martinslädle profitiert von der Lidl-Pfandspendenaktion

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Mengener Martinslädles sind sich einig: Der Pfandspendenknopf bei den Pfandrückgabeautomaten in den Filialen des Discounters Lidl sind eine tolle Erfindung. Jeder Einkäufer kann individuell entscheiden, ob er einen Teil seines Pfandgeldes oder vielleicht auch das ganze für die Tafeln in Deutschland spenden möchte. Nur, weil viele Menschen den Knopf gedrückt und gespendet haben, konnte Lidl-Verkaufsleiter Jonas Kuon dem Martinslädle jetzt einen Spendencheck in Höhe von 5000 Euro überreichen.

Seit 2008 hat Lidl immer mehr Filialen mit dem Spendenknopf ausgestattet. Rund 16 Millionen Euro seien auf diese Weise zusammen gekommen, erzählt der Tafelbeauftragte Rudolf Stecher den Mengenern. Er war gemeinsam mit Jonas Kuon und Jasmin Rist, der Filialleiterin des Mengener Lidls, sowie ihrer Stellvertreterin Ilona Madlener in das Martinslädle gekommen, um sich über Abläufe zu informieren und die Ausstattung anzusehen. Ihn interessierte auch die Zusammenarbeit mit der örtlichen Lidl-Filiale.

„Da ist alles ganz eingespielt“, sagt Herbert Schlieske, der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, die das Martinslädle als Mengener Tafel betreibt. „Viermal in der Woche dürfen wir vor allem Obst und Gemüse abholen.“ Da gibt es nämlich einige Produkte, die Rist und ihr Team nur tagesfrisch verkaufen und am Abend entsorgen müssen.

Erdbeeren neu sortieren

„Wir schätzen dann ein, wie viel wir gebrauchen können.“ So komme es beispielsweise vor, dass Unmengen an Erdbeeren im Kühlhaus des Martinslädles landen und die Ehrenamtlichen an den beiden Öffnungstagen morgens die noch appetitlichen Erdbeeren aus der Menge heraussuchen und zu neuen Portionen zusammenstellen.

Für die Spende, die in dieser Woche offiziell überreicht wurde, hat sich das Martinslädle bereits 2016 beworben. „Wir bekommen von der Tafelvereinigung Deutschland die Aufforderung und müssen dann innerhalb bestimmter Fristen Bewerbungen einreichen“, sagt Schlieske. Die Zusage sei dann auch prompt gekommen. Das Geld sei bereits in der neuen Kühleinrichtung verbaut worden.

Im Gespräch mit den Lidl-Vertretern erzählten die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Martinslädles auch, dass sie davon beeindruckt seien, von welchen Menschen sie die meiste Dankbarkeit erfahren. „Oft sind das gerade die, denen es am schlechtesten geht“, sagt Conni Schneider. „Die möchten anderen nichts wegnehmen und trauen sich oft nicht, noch zusätzliche Lebensmittel einzukaufen. Denen müssen wir dann gut zureden.“ Andere Kunden kämen da eher mit einer größeren Erwartungshaltung in den Laden.