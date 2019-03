Martin Heuser leitet bald die Stadtwerke

Der Gemeinderat der Stadt Mengen hat in seiner Sitzung am 26. Februar Martin Heuser zum neuen kaufmännischen Betriebsleiter der Stadtwerke Mengen gewählt. Das teilt die Stadt Mengen in einer Pressemitteilung mit. Der 48-Jährige wird seine Tätigkeit voraussichtlich zum 1. Juli aufnehmen.

Die bisherige Stelleninhaberin Carmen Heine beendete ihre Tätigkeit bei der Stadt Mengen zum Jahresende 2018. Martin Heuser wohnt derzeit in Überlingen und ist Diplom-Betriebswirt (FH), Studiengang Wirtschaft. Zusätzlich schloss er 2016 den Studiengang International Business Management mit dem Master of Business Administration ab. Martin Heuser verfügt über mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Controlling und Unternehmensentwicklung sowie kaufmännische Leitung in Linie und Stab, davon neun Jahre Führungserfahrung in der Energiewirtschaft.