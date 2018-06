Markt findet bald auf dem Rathausplatz statt

Der Rathausplatz soll zum Marktplatz werden. Ab Januar 2015 wird der Wochenmarkt dienstags und samstags von 7 bis 12 Uhr auf dem Platz gegenüber vom Rathaus stattfinden. Das haben die Stadträte in der Sitzung am Dienstagabend mit einer Gegenstimme und drei Enthaltungen beschlossen.

Auch die Verwaltung habe sich ihre Entscheidung zum Vorschlag des Rathauses als künftigen Marktort nicht leicht gemacht, sagt Bürgermeister Stefan Bubeck. „Wir sind nun einmal ein Straßendorf, da gibt es keine großen Plätze in der Innenstadt.“ Aufgrund der Baustelle sei der Wochenmarkt von seinem ursprünglichen Platz an der Martins-kirche an den Kreuzplatz verlegt worden. „Gegen den Willen der Marktbeschicker“, erinnerte Bubeck. Dann habe sich der Kreuzplatz aber als umsatzstark erwiesen. Auch Kunden und umliegende Einzelhändler seien sehr zufrieden gewesen, sodass der Wunsch aufgekommen sei, den Markt auf dem Kreuzplatz zu belassen.

Warum dies nur schwierig möglich sei, legte Bubeck in der Sitzung dar: Die Verwaltung habe den Kreuzplatz, den alten Platz an der Martins-kirche und alternativ den Rathausplatz nach den Kriterien Strom- und Wasseranschlüsse, Verkehrssituation, Parkmöglichkeiten, Feuergassen und Rettungswege sowie Behinderungen bei einer möglichen Straßensperrung untersucht. Der Kreuzplatz habe dabei am schlechtesten abgeschnitten. Vor allem die Engstelle am Riedlinger Tor, die fehlenden Rettungswege und der begrenzte Platz, der keine Erweiterung des Marktes zulasse, sprächen gegen den Kreuzplatz. An der Martinskirche gäbe es zu wenig Parkplätze. Am Rathausplatz würden alle Kriterien weitgehend erfüllt. Die Räte beugten sich dem Vorschlag, aber nicht ohne den einen oder anderen Hinweis, dass sich der Betrieb nun auf das andere Ende der Innenstadt verlagere.