Marion Hänsel führt Praxis von Sabine Essl weiter

Aus Altersgründen hatte die bisherige Inhaberin Sabine Essl deren gleichnamige Naturheilpraxis in der Zeppelinstraße 45 Ende vergangenen Jahres geschlossen. Mit Marion Hänsel folgte bereits zu Jahresbeginn ein nahtloser Wechsel und die entsprechende Fortführung des gewohnten Angebots. Marion Hänsel ist bei den Kunden schon weitgehend bekannt – hatte sie zuvor schon des Öfteren die Urlaubsvertretung für Sabine Essl übernommen. Über den Arbeitskreis klassischer Homöopathie Bodensee-Oberschwaben entstand einst der Kontakt, der Hänsel mit ihrer Homöopathik nun nach Mengen brachte. Die Praxis mit Stammsitz in Steißlingen bietet in Mengen seither dienstags und mittwochs zwei ganze Sprechtage an und ist darüber hinaus für telefonische Beratungsgespräche täglich erreichbar. Zu den Beratungsangeboten von gehören Naturheilkunde und homöopathische Heilbehandlung für Erwachsene und Kinder.

Wirtschaftsförderer Manuel Kern hat sich die neue Praxis bei einem Besuch genauer angesehen, und beglückwünschte Frau Hänsel nun nachträglich zur erfolgreichen Neueröffnung und Nachfolge. Die Stadtverwaltung sowie der Gewerbeverein Mengen freuen sich über das erweiterte Angebot, wie es in der Pressemitteilung heißt. Wirtschaftsförderer Manuel Kern überbrachte die besten Glückwünsche und überreichte eine Flasche Fuhrmannswein.