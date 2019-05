Mann stiehlt Rubbellose für 300 Euro

Nachträglich ist beim Polizeiposten Mengen der Diebstahl von Rubbellosen im Gesamtwert von 300 Euro in einem Lebensmittelgeschäft in der Eisenbahnstraße angezeigt worden. Das teilt die Polizei mit. Nach der Feststellung des Verlustes ergab eine Überprüfung der Videoüberwachung des Einzelhändlers, dass ein unbekannter Mann den Diebstahl am Montag, 27. Mai, gegen 17.15 Uhr, begangen hat. Der Tatverdächtige ist etwa 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, er trug eine Jeans, eine blau-graue Baseball-Mütze und blau-weiße Sportschuhe. Hinweise zu dieser Person erbittet der Polizeiposten Mengen unter Telefon 07572/5071.