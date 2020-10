Mann lenkt Lastwagen unter Drogeneinfluss

Unter der Wirkung berauschender Mittel ist ein 31-jähriger Lastwagenfahrer gestanden, der am Mittwochmorgen gegen 5.15 Uhr auf der Ablachtalstraße in Mengen von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen kontrolliert wurde. Das teilt die Polizei mit. Ein Verkehrsteilnehmer war auf die auffällige Fahrweise des Sattelzug-Fahrers aufmerksam geworden und hatte daraufhin die Polizei verständigt. Da die Beamten bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen feststellten und ein Drogenvortest den Verdacht bestätigte, veranlassten sie in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Gegen ihn wird nun ermittelt.