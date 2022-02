Versuchter Fahrraddiebstahl endet in Arrestzelle

Für einen betrunkenen 48-Jährigen endet am Samstag der Versuch, ein Fahrrad zu stehlen, in der Arrestzelle. Der Mann hatte gegen 18 Uhr versucht, vor einem Discounter in der Meßkircher Straße ein angeschlossenes Fahrrad zu klauen.

Laut Polizei wurde er dabei von dem Besitzer überrascht, woraufhin er agressiv auf diesen losging. Zusammen mit einen zur Hilfe eilende Zeugen konnte er den Angreifer allerdings überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei in Schach halten.

Die Beamten machten bei dem Betrunkenen einen Alkoholtest, gegen den er sich laut Meldung massiv gewehrt haben soll. Auch beschimpfte er die Polizisten und drohte ihnen mit dem Tod.

Die Nacht verbrachte der Mann daraufhin in der Arrestzelle. Er muss sich nun wegen verschiedener Straftaten vor der Staatsanwaltschaft verantworten, die Kosten für den Aufenthalt in der Zelle kommen zusätzlich auf ihn zu.