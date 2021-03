Mann fährt Mofafahrer an und flüchtet

Ein Autofahrer hat am Sonntagabend in der Beizkofer Straße in Mengen einem Mofafahrer die Vorfahrt genommen und diesen angefahren. Nachdem er laut Polizeibericht kurz ausgestiegen war und der 16-jährigen Mofafahrer die Polizei rufen wollte, suchte der Mann das Weite und ließ den verletzten 16-Jährigen an der Unfallstelle zurück.

Bei dem Autofahrer handelte es sich um einen 45 bis 50 Jahre alten Mann mit südländischem Aussehen. Er wird von dem Jugendlichen als schlank und etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Weiter war er mit einem dunklen Auto mit Biberacher Kennzeichen unterwegs und wollte von der Zeppelinstraße kommend die Beizkofer Straße in Richtung Fabrikstraße queren, als er den auf der Fabrikstraße in Richtung Beizkofer Straße fahrenden Mofafahrer übersah. Durch die Kollision erlitt der 16-Jährige eine leichte Verletzung der Leiste. Der Schaden am Fahrzeug des Verursachers, der durch den Unfall entstand, wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Mengen hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Flüchtigen eingeleitet, Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter Telefon 07572/5071 zu melden.