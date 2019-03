Mann darf Krankenhaus verlassen

Der Mann, der nach einem Unfall beim Hexenverbrennen am Dienstagabend mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht werden musste, ist am Donnerstag wieder entlassen worden. „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut und es werden nach der Heilung keine bleibenden Schäden an den Händen zurückbleiben“, teilt David Hoheisel, einer der drei Zunftmeister der Mengener Narrenzunft, mit. In den vergangenen Tagen hätten ihn viele besorgte Anrufe und Mails mit Genesungswünschen für das Mitglied des Hexenrats erreicht. Mit Erleichterung könne er nun die gute Nachricht verbreiten.

Der Mann war am Dienstag die erste Hexe gewesen, die beim Hexenverbrennen durch das Feuer gesprungen ist. Er blieb vermutlich mit einem Fuß an einer der Obstkisten hängen, aus denen der Scheiterhaufen gestapelt worden war. Er stolperte und stürzte ins Feuer. Reflexartig hatte er sich mit den Händen abgestützt, an denen er schwere Verbrennungen erlitt. Ein Feuerwehrmann zog den Mann aus den Flammen, zusammen mit weiteren Einsatzkräften löschte er das brennende Häs des Mannes und versorgte ihn, bis zum Eintreffen des Notarztes. Mit dem Rettungswagen wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.