Mann beleidigt Passanten

Ein Mann ist am Dienstag gegen 22.30 Uhr in Gewahrsam genommen worden. Laut Meldung der Polizei hatte er in der Hauptstraße betrunken vor Geschäften geschlafen. Da er sich auf Ansprache von Passanten verbal aggressiv zeigte und über die Fahrbahn kroch, erklärte ihm eine Polizeistreife den Gewahrsam. Nach kurzem Aufenthalt im Krankenhaus wegen einer Unterkühlung verbrachte er den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers.