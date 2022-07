Manche Tests kosten ab Montag

Die Bundesregierung hat die Corona-Testverordnung verändert, diese gilt vorerst bis November. Nach den neuen Regelungen besteht in bestimmten Fällen zukünftig, in Mengen ab Montag 4. Juli, eine Kostenpflicht für die Durchführung von Schnelltests, teilt die Stadtverwaltung in einem Schreien mit. Die bisherigen Öffnungszeiten des Testzentrums bleiben vorerst bestehen. Diese sind: Montag bis Samstag 16 bis 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ist das Testzentrum geschlossen. Kostenlos werden weiterhin folgende Personengruppen getestet: Kinder bis zu ihrem fünften Geburtstag, Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, unter anderem Schwangere im ersten Trimester, Personen, bei denen ein Test zur Beendigung der Quarantäne erforderlich ist, Besucher und Behandelte oder Bewohner in stationären oder ambulanten Pflege- und Krankeneinrichtungen, Pflegende Angehörige, Haushaltsangehörige von nachweislich Infizierten.

Ansonsten gibt es keine Änderungen am Testablauf. Es wird eine vorherige digitale Anmeldung über www.sig-modell.de empfohlen, damit es am Testzentrum nicht zu unnötigen Wartezeiten kommt. Bitte das PDF-Formular dann ausdrucken und mitbringen. Es gibt aber auch nach wie vor Testanmeldeformulare vor Ort. Bei den Testungen wird ein amtlich anerkannter Testnachweis ausgestellt. Mit dem abgedruckten QR-Code kann man das Testergebnis direkt in die Corona-Warn-App übertragen. Hierfür ist eine Anmeldung über www.sig-modell.de zwingend erforderlich. Kinder und Jugendliche von 12-16 Jahren können nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten getestet werden. Bitte kommen mindestens 15 Minuten vor Schließung des Testzentrums kommen und unbedingt den Personalausweis mitbringen.

Weitere Informationen zu dem Ablauf am Testzentrum sowie erforderliche Dokumente gibt es auf www.mengen.de

Für alle anderen Fragen steht das Ordnungsamt unter Telefon 07572 / 607-800 oder per E-Mail unter coronainfo@mengen.de zur Verfügung.