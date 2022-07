Zwei Männer im Alter von 33 und 43 Jahren sind am Samstag kurz vor 21 Uhr von einem Grundstücksbesitzer an dessen Fischteich in der Bussenstraße ertappt worden.

Das Duo hatte einen Zaun sowie eine Mauer überwunden und mit dem Angeln begonnen. Eine alarmierte Polizeistreife beendete das unerlaubte Fischen und zeigte sie bei der Staatsanwaltschaft wegen Fischwilderei und Hausfriedensbruchs an.