Lotta Mehnert fährt zum Landeswettbewerb

Für die Musikschulen im Landkreis Sigmaringen ist am Wochenende der jährlich stattfindende Wettbewerb „Jugend musiziert“ mit dem Regionalentscheid an der Musikschule Friedrichshafen gestartet. Auch zwei Schülerinnen der Musikschule Mengen glänzten mit herausragenden Ergebnissen.

Am Samstagvormittag startete der Wettbewerb für die Schülerin Lotta Mehnert. In Ihrer Altersgruppe II erspielte sie sich mit hervorragenden 24 von 25 Punkten einen 1. Preis mit der Berechtigung zur Teilnahme am Landeswettbewerb. Dieser findet am ersten Aprilwochenende in Schorndorf statt. Nelly Ostermaier überzeugte am Nachmittag die vier Juroren von ihrem Spiel. In ihrer stark besetzten Altersklasse III wurde sie hierfür mit 22 Punkten und einem 1. Preis belohnt. Beide Schülerinnen werden in der Schlagzeugklasse von Jürgen Zink und André Streich ausgebildet, mit denen sie sich in intensiver Probearbeit auf den Wettbewerb vorbereitet haben.

Das Preisträgerkonzert für den Landkreis Sigmaringen findet am Sonntag, 24. Februar, um 11 Uhr in der Stadthalle Sigmaringen statt. Bei diesem Konzert werden die Ehrungen der Teilnehmer vorgenommen sowie die Sonderpreise der Hohenzollerischen Landesbank Kreisparkasse Sigmaringen für besonders herausragende Leistungen übergeben.