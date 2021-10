Lizenz kann schon mit 16 Jahren erworben werden

Nach einer erfolgreichen Saison hat sich die Luftsportgruppe Ravensburg mit Sitz am Regio Airport Mengen Platz zwei in der Segelflug-Bundesliga sichern können und steigt somit in die zweite Bundesliga auf. Zudem gelang Platz 1 in der Landesklasse Baden-Württemberg.

Die OLC (kurz für Online-Contest) Segelflug-Bundesliga ist ein dezentraler Breitensport-Wettbewerb im Flugsport, der seit 1999 besteht. Die Teilnehmer absolvieren dabei Streckenflüge, die nach verschiedenen Faktoren wie zurückgelegte Strecke, Geschwindigkeit oder Flugzeugindex gewertet werden. Geflogen wird dabei an 19 Wochenenden, immer beginnend mit dem dritten Aprilwochenende. Pro Verein werden dabei immer die drei besten Flüge des Tages gewertet. Die Bewertung ist international standardisiert durch die Internationale Segelflugkommission (IGC).

Aufwinde nutzen

Segelfliegen bedeutet, ein Flugzeug ohne einen Motor im Gleitflug zu bewegen. Nach dem Vorbild vieler Vögel in der Natur nutzen die Pilotinnen und Piloten Aufwinde, um an Höhe zu gewinnen. Diese Aufwinde entstehen entweder thermisch durch die Sonneneinstrahlung oder durch die Topografie, zum Beispiel als Hang-Aufwind. Bei entsprechenden Wetterlagen können dank den hervorragenden Steig- und Gleiteigenschaften von modernen Segelflugzeugen auf diese Art und Weise Flüge über mehrere Stunden und Hunderte von Kilometern zurückgelegt werden.

Verein hat eigene Flugzeuge

Jeder große Streckenflieger fängt jedoch klein an mit der Ausbildung zum Segelflugpiloten. Die Luftsportgruppe Ravensburg bildet daher auf ihren vereinseigenen Flugzeugen Segelflug-Pilotinnen und Piloten aller Altersklassen aus. Dank den insgesamt vier ehrenamtlich tätigen Fluglehrern ist die Ausbildung dabei auch für Jugendliche erschwinglich. Das Mindestalter für den Erwerb der Lizenz ist 16 Jahre. Die Ausbildung und der erste Alleinflug können jedoch schon mit 14 Jahren absolviert werden. Wenn das Wetter passt, trifft man sich an den Wochenenden am Flugplatz, um gemeinsam zu schulen und zu fliegen. Anders als viele vermuten, ist Segelfliegen ein Teamsport! Da die meisten Segelflugzeuge keinen Motor besitzen, muss man sich gegenseitig helfen, in die Luft zu kommen. Dies geschieht entweder durch ein anderes Schleppflugzeug, das den Segelflieger in die Lüfte zieht, oder durch eine Seilwinde. Dazu werden viel Personal und ein verantwortungsvolles Handeln benötigt. Ist das Segelflugzeug einmal in der Luft, fliegt es gänzlich ohne Antrieb – und ohne einen einzigen Tropfen Treibstoff zu verbrauchen.

Die Nähe des Regio Airport Mengen zur Schwäbischen Alb ist für Segelflieger dabei besonders attraktiv. Die Kalksteinböden der Schwäbischen Alb speichern gut die Wärme der Sonneneinstrahlung. Dadurch entstehen hier besonders gut thermische Aufwinde, die die Pilotinnen und Piloten für den Höhengewinn nutzen können.

Infos für Interessierte

Interessenten und Flugbegeisterte sind jederzeit herzlich willkommen! Wer gerne das Segelfliegen unverbindlich erleben möchte, kann sich bei Jugendleiter Samuel Göhring unter der Telefonnummer 0152/27 35 10 11 oder Mailadresse samuel.goehring@gmx.net oder beim stellvertretenden Vorsitzenden und Fluglehrer Peter Knollunter der Mailadresse apknoll@t-online.de melden.