Lindenplatz soll zum Treffpunkt werden

Die Mitglieder des Bürgervereins „Alt werden in Blochingen“ haben Zukunftsvisionen: Der Platz an der Bushaltestelle soll zum Generationentreffpunkt „Lindenplatz“ werden, das Rathaus auf lange Sicht zu einem Mehrgenerationenhaus. Um die Ideen schrittweise umzusetzen, möchte der Verein zwei Förderanträge beim Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg stellen. Im Falle der Bewilligung würden beiden Projekte mit insgesamt 70 000 Euro unterstützt werden.

Die Mengener Stadträte haben am Montag ihre Zustimmung gegeben, die eine Voraussetzung für die Antragstellung ist. Thomas Späth, der Vorsitzende des Vereins, stellte den Räten die Projektideen vor und hatte Johanna Benz-Spies mitgebracht, die den Verein beim Aufbau eines Mehrgenerationenhauses als Beraterin begleiten soll. „Mein Herz schlägt für Blochingen und mir ist wichtig, meinen Sozialraum mitzugestalten“, stellte sie sich als Einwohnerin des Ortsteils vor. Mindestens genauso wichtig ist allerdings ihre Erfahrung, die sie als Geschäftsführerin des Trägervereins des Mehrgenerationenhauses in Veringenstadt gesammelt hat. „Ich kenne mich mit dem Bundesprogramm aus und bin bis auf Landesebene in diesem Bereich aktiv und vernetzt“, sagte sie. Ihre Beratertätigkeit für Blochingen könnte aus der Fördersumme finanziert werden.

Mithilfe des Sonderprogramms „Quartier2020“ wollen die Blochinger den Platz mit der Linde an der Bushaltestelle in einen Generationentreffpunkt verwandeln. Dazu könnten dann neben Haltegeländer und ausreichender Beleuchtung auch Sitzbänke auf Rollator gerechtem Untergrund aufgestellt werden. „Eine dieser Bänke soll farblich anders gestaltet werden und wer sich darauf setzt, signalisiert, dass er gern mit anderen in Kontakt kommen möchte“, so Benz-Spies. Eine Fahrradreparatur- und E-Bike-Ladestation sowie WLAN machen den Platz auch für Touristen, die auf dem Donau-Radweg unterwegs sind, attraktiv. Aus dem Förderprogramm könnten dafür 30 000 Euro fließen. Angedacht ist, dass der Platz in einer konzentrierten Aktion – ähnlich einer 72-Stunden-Aktion – von Ehrenamtlichen gestaltet wird.

Konzept wird erstellt

Das Rathaus soll nach den Vorstellungen des Bürgervereins zu einem offenen Begegnungstreff werden, der Stück für Stück zu einem richtigen Mehrgenerationenhaus wächst. „Ziel ist es, allen Bürgern eine niedrigschwellige, unkomplizierte Begegnung untereinander zu ermöglichen“, heißt es in der Projektbeschreibung des Vereins. Gleichzeitig sollen Beratungsangebote für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen, Berufsberatung und Elternkurse stattfinden können. Alle bereits existierenden Angebote von Vereinen und Institutionen sollen eingebunden werden, engagierte Dorfbewohner sich nach ihren Fähigkeiten und Zeitvorstellungen einbringen können. Zunächst soll mithilfe des Fördergelds aus dem Programm „Quartiersimpulse“ ein tragfähiges Konzept erarbeitet werden. Aktuell ist eine Fördersumme von 40 000 Euro möglich, die eventuell auf 70 000 Euro erhöht werden könnte.

Die Stadträte begrüßten das Blochinger Engagement und ermutigten die anwesenden Vereinsvertreter, an ihren Zielen festzuhalten. „Jeder Ortsvorsteher kann nur froh sein, wenn er so einen Verein in seinem Dorf hat“, sagte Heiko Emhart stolz.