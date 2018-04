Liederlust präsentiert „Melodien zum Verlieben“

„Melodien zum Verlieben“ erwarten das Publikum am Samstag, 5. Mai, um 20 Uhr im Bürgerhaus in Ennetach. Da können durchaus Frühlingsgefühle wach werden. Der Gesangverein Liederlust Ennetach probt in diesen Tagen konzentriert und fleißig im Pfarrsaal und hat schon einmal Einblicke in das Programm gegeben. Es wird eine musikalische Reise sein, die gleich mitten in einer Hochburg der Liebe, nämlich in Paris, beginnt und vom Männergesangverein Liederkranz Hohentengen weitergeführt wird in südlich gelegene Urlaubsgefilde, wie beispielsweise Kroatien und Italien. Melodien zum Träumen und Dahinschmelzen werden erklingen.

Ein Besuch bei der Probenarbeit im Pfarrsaal schraubt die Erwartungen entsprechend höher: Hier wird harte Arbeit geleistet und die stimmliche Präsenz ist gefordert. Dem musikalischen Leiter Hans-Peter Merz entgeht nichts aber auch gar nichts. Es darf auf keinen Fall „geschleppt“ werden, also ein Ton nicht zu sehr in die Länge gezogen werden. Wenn die Aussprache nicht deutlich genug ist, wird umgehend korrigiert und verbessert. Ja, es kommt auf die Details an, wenn Chormusik wohlklingend und die Zuhörer begeistern soll.

Dem Satz „Chanson d’Amor“ hat Hans-Peter Merz seine ganz persönliche und vor allem außergewöhnlich rhythmische Note gegeben, die mit Sicherheit überraschen wird, soviel sei jetzt schon verraten. Unter den gut vierzehn Titeln, die die Sänger der Liederlust vortragen werden, ist auch der unverwüstliche Oldie namens „Kriminal-Tango“ dabei. Wer kennt diesen Straßenfeger nicht, der einst vom schweizerischen Hazy-Osterwald-Sextett interpretiert wurde und sage und schreibe 27 Wochen lang in den deutschen Hitlisten ganz weit vorne rangierte?

Bläser und Schlagzeuger

Mit von der Partie beim Frühlingskonzert ist der Männergesangverein Liederkranz Hohentengen, dirigiert von Chorleiter Andreas Pfau. Gespannt sein darf man auf das Eröffnungsstück, den „Gögemer Sängerspruch“, getextet von Ehrenchorleiter Hans Frank, unterlegt mit einer flotten Melodie, mit dem die Sänger starten werden. Es folgen nach Josef Haydns „Serenade“ die kroatische Volksweise „Diridonda“, und im zweiten Teil ihres Auftritts gibt es gar ein Wiederhören mit einem Lied von den legendären Comedian Harmonists und ihrem Titel „Irgendwo auf der Welt.“ Abgerundet wird das Konzertgeschehen durch die Mitwirkung von Bläsern und einem Schlagzeuger aus den Reihen des Musikvereins Ennetach. Die Klavierbegleitung wird Volker Nagel aus Worndorf übernehmen. Saalöffnung ist um 19 Uhr.