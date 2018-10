Lieder sprechen emotionale Seite des Glaubens an

Die Chorband Amadeus hat ein hervorragendes Benefiz-Konzert in der Liebfrauenkirche gegeben. Unter dem Titel „Mit Euch“ sollte es ein Miteinander mit den Zuhörern werden. Das Publikum war eingeladen mitzusingen, zu klatschen und zu schnipsen. Die Titel der Lieder und die Texte der Refrains liefen über eine Leinwand, sodass auch gut mitgesungen werden konnte.

Die Chorband Amadeus gibt es schon über 20 Jahre. Es ist eine christlich geprägte Mengener Gruppe, die gerne zu kirchlichen Anlässe singt. Maria Neher ist die führende Kraft bei den Proben und dem Einstudieren von Liedern. Die Musiker baten um eine Spende für die Ursula-Zyschka-und-Lene-Rief-Sozialstiftung und das Haus Nazareth, weil beide Institutionen Gutes in Mengen tun.

Die Einladung der Band ist auf große Resonanz gestoßen. Alle Plätze der Kirche waren besetzt, sogar auf der Empore wurde jeder Stuhl gebraucht. Pfarrer Stefan Einsiedler begrüßte die Sänger und Instrumentalisten und auch das Publikum. Er erklärte dem Publikum, was es mit dem Namen Amadeus auf sich habe. Ama sei das Imperativ des Verbs lieben, es bedeute Leidenschaft. Diese Leidenschaft schätze er an Amadeus besonders. „Ama Deus“ bedeute „Liebe Gott“. Gott komme nicht von oben, sondern sei Mitte unter den Menschen. Diese Haltung von Amadeus sei die zweite Qualität, die er an den Musikern so schätze.

Publikum klatscht mit

Das Programm von geistlichen Liedern war gut gestaltet. Es sprach die emotionale Seite des Glaubens an. Mit Schwung und Überzeugung wurden die Inhalte transportiert. Es hatte etwas Mitreißendes und das Publikum klatschte im Takt mit. Nach jedem Lied gab es mächtig Applaus.

Das Lied „Euer Herz erschrecke nicht“ war ein richtiger Mutmacher in ausweglosen Tagen. „Gott segne Dich“ vermittelte die Geborgenheit, die Menschen in Gott finden. Es war ein überzeugtes Singen, das überzeugend auf das Publikum wirkte. Das Lied, in dem es um das Ziel, um den Weg zu Gott ging, erklang voller Leidenschaft und Inbrunst. Gott finde den Suchenden, war die hoffnungsvolle Botschaft.

Verbindung zu Gott

Die klaren Frauenstimmen entfalteten sich im Kirchenraum. Die tiefen Stimmen der Männer ergänzten sie. Der musikalische Part gab dem Singen Farben und Konturen. Die Chorband hat ein tolles Repertoire und gestaltete eine Stimmung, die die Seelen bewegte. Es war ein tröstliches Gottesbild, das durch die Lieder vermittelt wurde. „Wo ich auch stehe“ erzählte von der Omnipräsenz Gottes und dem guten Gefühl der Gnade und Güte. Mit dem Lied „Zwischen Himmel und Erde“ zeigte sich die Verbindung zu Gott, auf die Menschen vertrauen können.

Amadeus entfaltet beim Singen Kraft und vermittelt Glaubensinhalte für den Alltag. Lieder bewegen das menschliche Herz, das Singen verändert den Alltag und gibt ihm eine tiefere Dimension. Die Lieder haben das Publikum erreicht. Die Zuhörer würdigten die Leistung und dankten für das Geschenk der Herzen mit einem stehenden Applaus, der nicht mehr aufhören wollte. Nach zwei Zugaben ging das Benefizkonzert zu Ende.