Lichter erhellen Leben der Räuber

Es war schon eine gewisse Herausforderung für alle Beteiligten, trotz empfindlicher Kälte am Samstagnachmittag zur Bruder-Klaus-Kapelle in Rosna zu kommen, um an einer Waldweihnachtsfeier teilzunehmen, sowohl für die mehr als 100 Besucher, als auch für die jungen Darsteller des Krippenspiels und die restlichen Akteure. Im Mittelpunkt standen sieben Kinder im Alter zwischen vier und sieben Jahren, die das Stück „Die vier Lichter des Hirten Simon“ von Gerda Marie Scheidl zur Aufführung brachten.

Regie des Krippenspiels führte Marion Kugler. Die Texte, die die jungen Schauspieler mimisch in Aktionen umsetzten, las Cordula Frick. Musikalisch waren acht Sängerinnen des Frauenchors der Sängerfreunde, dirigiert von Margret Röck aus Bad Saulgau, zur Stelle, die mit ihren Liedern die Herzen des Publikums erwärmten. Die beiden Akkordeonisten Josef Kugler III und Josef Röck begleiteten das Publikum beim Gesang der Weihnachtslieder.

Der knapp einstündigen Feier lag eine Textstelle aus dem Lukasevangelium zu Grunde. Zwei Hirten, Jakob und Simon, gespielt von Linda Fischer und Rosalia Kugler, machen sich auf den Weg zum Kind in der Krippe. Ein schneeweißes Schäfchen, dargestellt von der vierjährigen Charis Frick, legt sich treu und brav an der Krippe zu Füßen des Jesuskindleins nieder. Die beiden Hirten vermissen es und machen sich auf die Suche. Sie haben eine große Laterne dabei, in der vier Lichter brennen.

Plötzlich betreten zwei Räuber, Diego Röck und Diego Scheffold, die Szene. Sie haben es wohl auf das schneeweiße Lämmlein abgesehen und wollen es offenbar stehlen. Da hat der Hirte Simon eine Idee. Er schenkt den beiden Räubern je ein Licht aus der Laterne und sagt zum ersten der Räuber: „Nimm das Licht! Es wird deinen Weg hell machen.“ Der Räuber erwidert: „Danke, du bist der erste Mensch, der freundlich zu mir ist.“ Und im Weggehen sagt der Räuber leise: „Dabei bin ich ein Dieb.“ Weiter auf der Suche nach dem verlorenen Schaf finden die Hirten einen verletzten Wolf, gespielt von Malou Frick. Am Ende ist in der Geschichte auch ein Bettler unterwegs, in dessen Rolle Stanley Röck geschlüpft ist, auch er bekommt ein Licht geschenkt, das sein Leben erhellt.

Strahlt Wärme aus

Zu guter Letzt findet der Hirte Simon hocherfreut das verlorene Schaf, und stellt ein viertes Licht vor die Krippe im Stall; es strahlt sogar Wärme aus. Nun versammeln sich alle sieben Kinder, die so ausdauernd und tapfer ihre Rollen gespielt haben, und stimmen gemeinsam das Lied an: „Vom Christkind wollen wir singen.“ Der Frauenchor der Sängerfreunde hat einen trefflichen Choral zum Jahreswechsel im Notengepäck: „Das Jahr geht still zu Ende, nun sei auch still mein Herz, in Gottes treue Hände leg ich nun Freud und Schmerz.“

Das Publikum spart nicht mit einem kräftigen Schlussapplaus und stimmt das Jubiläumslied an, das am Heiligen Abend und zum Weihnachtsfest 2018 seinen 200. Geburtstag feiern konnte „Stille Nacht, Heilige Nacht.“ Die freiwillige Kollekte ist für ein soziales Projekt hilfsbedürftiger Kinder bestimmt, betont Josef Kugler III, der Initiator der Waldweihnachtsfeier.