Lena Fischer fährt zum Landeswettbewerb

Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ hat am vergangenen Wochenende für die Teilnehmer des Landkreises Sigmaringen und der Bodenseeregion stattgefunden. An mehreren Austragungsorten zwischen Sigmaringen und Tettnang stellten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Wettbewerbsprogrammen der fachkundigen Jury und wetteiferten um die begehrten Preise. Begleitet von einem strengen Hygiene- sowie Zugangskonzept wurde von den Veranstaltern auch auf eine Ausrichtung vor Publikum verzichtet.

Von der Musikschule Mengen waren fünf Schülerinnen und Schüler beim Wettbewerb vertreten. Sie dürfen sich ebenso wie ihre Lehrer über hervorragende Jurybewertungen freuen. In der Kategorie Schlagzeug (Solo) erspielten sich Jonas Fink und Franziska Faigle einen ausgezeichneten 2. Preis. Beide erhalten ihren Unterricht in der Schlagzeugklasse von Jürgen Zink und bestachen mit Stücken an den verschiedensten Schlaginstrumenten. Aus der Querflötenklasse von Monika Etter trat in der Wertung Holzblasinstrument (Solo) mit Klavierbegleitung die Schülerin Carolin Kuchelmeister an. Begleitet wurde sie von Natalie Rau aus der Klavierklasse von Inge Gaigis. Beide erhielten für Ihr überzeugend vorgetragenes Programm von den Juroren einen hervorragenden 1. Preis.

In Kooperation mit der Musikschule Bad Saulgau trat Lena Fischer (Klavier) an. In der Wertung Streichinstrument (Solo) mit Klavierbegleitung gelang ihr mit ihrem Duopartner Leonard Boss am Violoncello ein herausragender 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Dieser findet vom 30. März bis 3. April in Pforzheim statt. Lena erhält ihren Unterricht in der Klavierklasse von Iliyana Hristova.

Am kommenden Wochenende starten die Gitarristen Isabell Remensperger, Samuele Giardullo und Moritz Buck in den Wettbewerb. In der Wertung Zupf-Ensemble stellen Sie sich am kommenden Samstag an der Musikschule Konstanz den Juroren. Ihren Unterricht erhalten die drei in der Gitarrenklasse von Bernd Geisler.