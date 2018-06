Lehrer richten sich in neuen Klassenzimmern ein

Während der gesamten Woche packen Lehrer Kartons aus, tragen Stühle und Ordner an ihre Plätze und richten sich ein: Am Montagmorgen werden die Schüler der Astrid-Lindgren-Schule, der Jugendmusikschule und der Grundschule die ganz neuen Räume in Besitz nehmen können. „Es ist anstrengend und schön“, lacht Schulleiter Heino Sittig zwischen einer Lieferung, die er annimmt und einer Anweisung, die er erteilt. Seit Mittwoch ist sein Büro funktionsfähig, seit gestern ist die Schule Online, berichtet er zufrieden. Heute findet die erste Lehrerkonferenz statt.

Alle Tage haben Thomas Krall und Hermann Tomola von der Firma Krall die Kartons von der Astrid-Lindgren-Schule geholt, in den LKW geladen, zur neuen Schule gefahren und den Lehrern in ihre Klassenzimmern und Fluren gestellt. „Wir hatten vor den Ferien alles eingepackt und beschriftet. Jetzt packen wir aus“, erklärt Lehrerin Ines Pfeil, die schon alle Tische und Stühle in ihrem Klassenzimmer stehen hat und die Regale nach und nach einräumt. „Insgesamt werden es fast zehn Fahrten sein, die wir gemacht haben“, berichten Krall und Tomola.

Auch das Forsthaus ist nun leer geräumt. Sechs Klaviere, vier Orgeln, Dutzende von Notenständern, Stühle und Tische haben Krall und Tomola herausgetragen und ins neue Haus gefahren. In den Musikzimmern türmen sich Instrumentenkoffer, stehen Gitarren in den Ständern, Trommeln in Reih und Glied. Herrliche Stillleben sind entstanden. Hinter Kartontürmen steht der Schreibtisch von Anne Gröber, kaufmännische Leiterin der Jugendmusikschule. Auch sie wird heute, morgen und vielleicht noch Sonntag auspacken und alles einsortieren. Parallel beziehen die Musiklehrer ihre Zimmer und werden ihre Schüler in einem hellen geordneten Umfeld empfangen. „Am Montag muss der Umzug abgeschlossen sein. Man kann nicht zwischen Kisten ins neue Schuljahr starten“, sagt Gröber.

Auch von der Ablachschule ist Leiterin Gudrun Kempf zwischen beiden Gebäuden hin und her gegangen und hat ihren Teil eingerichtet. „Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Wir sprechen uns ab, teilen uns den Stauraum“, berichtet Schulleiter Sittig zufrieden.

Im Eingangsbereich liegen die vielen Besen, die in ein solches Haus gehören, dahinter lächelt die Kinderbuchautorin Astrid-Lindgren hervor, sie lehnt an einem großen farbefrohen Gemälde rennender Kindern und scheint sich wohl zu fühlen. Sie wartet geduldig, bis sie ihren Platz zugewiesen bekommt. In der Lehrküche der Förderschule stehen Schüsseln und Töpfe, die alle noch eingeräumt werden. Im Technikraum ist ein Teil der Regale schon eingeräumt, Handwerkszeug liegt sortiert auf den Tischen. „Der Förderverein hat uns schon am vergangenen Wochenende die Regalsysteme aufgebaut. Sie sind eine große Spende von der Firma Tegometall“, erklärt dankbar Schulleiter Sittig.

Dreh- und Angelpunkt des geschäftigen Treibens ist Hausmeister Rolf Speh. „Er ist immer für alle und alles da. Er hat einen großen Anteil daran, dass es so reibungslos läuft. Und mit seiner guten Laune hat er dafür gesorgt, dass der Umzug doch allen Spaß macht“, lobt Schulleiter Sittig. Hausmeister Speh koordiniert, telefoniert, hilft hier und dort. „Es war klar, dass es Stress gibt, ein Umzug ist immer Stress aber der geht auch vorbei“, kommentiert er und sagt mit Humor: „Ich wusste, dass diese Woche so wird, wie sie geworden ist.“