Lebendige Städtepartnerschaft bei der CMT

Die Stadt Mengen und ihre Partnerstadt Novska aus Kroatien haben sich bereits zum zweiten Mal gemeinsam auf der weltweit größten Publikumsmesse für Caravan, Motor und Touristik (CMT) in Stuttgart präsentiert, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Laut Messeleitung sei diese CMT mit über 300 000 Besuchern die bislang erfolgreichste gewesen.

Die Stadt Mengen war, wie in den Vorjahren, als Partner der Oberschwaben Tourismus GmbH über die komplette Messezeit mit einem Stand in Halle sechs vertreten. Die städtischen Messebetreuer warben für die touristischen Sehenswürdigkeiten in der Region und einen Besuch in der Fuhrmannstadt. Am Tag der internationalen Freundschaft bekam die Stadt Mengen Unterstützung aus ihrer kroatischen Partnerstadt Novska.

Die Folkloregruppe Ambar aus Novska hat mit sechs Auftritten auf der Atriums-Bühne sowie mit weiteren Auftritten am Stand der Oberschwaben Tourismus GmbH und des Tourismusverbandes von Kroatien in Halle sechs auf ihren eigenen Stand im Foyer aufmerksam gemacht.

Dort warben Mitarbeiter der Tourist-Info Novska und des Naturparks Lonjsko Polje bei den interessierten Messebesuchern für einen Besuch in Slawonien und Novska. Das Engagement der Partnerstadt wurde auch vom kroatischen Generalskonsul gewürdigt, der die Delegation am Stand besuchte.

Darüber hinaus war der deutsch-kroatische Abend in der Alten Kirche mit Musik der Folkloregruppe Ambar und einem schwäbisch-slawonischen Büfett ein großer Erfolg. Viele Gäste folgten der Einladung der Stadt Mengen nach Rulfingen. Beim gemeinsamen Feiern wurden neue Freundschaften geschlossen und die bereits bestehenden Beziehungen vertieft, heißt es in der Meldung weiter. An diesem Abend kam zum Ausdruck, wie lebendig die Städtepartnerschaft zwischen Novska und Mengen ist.