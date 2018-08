Lastwagen streift Unterführung

Zu einem Unfall mit rund 15000 Euro Sachschaden ist es am Montag gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße 32 im Bereich Niederbol gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein Lastwagen in Richtung Donaustraße unterwegs und wollte an der Straßenunterführung der B 32 die Unterführung passieren. Dabei beachtete er das Verkehrszeichen nicht, auf dem die Durchfahrtshöhe von 2,90 Meter angezeigt wird. Beim Einfahren in die Straßenunterführung touchierte er mit der Kabine seines auf der Lastwagen-Pritsche transportierten neuwertigen Baggers die Betondecke der Unterführung. Dadurch wurde die Kabine des Baggers geknickt und total beschädigt. Außerdem wurde die Pritsche des Lastwagens aus der Führung gerissen und verbogen. Der ortsunkundige Fahrer war der Wegweisung seines Navigationssystems gefolgt und hatte das Verbotsschild offensichtlich übersehen.