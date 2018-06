Lasst die Spiele beginnen!

Wenn die Musiker aus Rulfingen heute am späten Nachmittag um 17.15 Uhr die Nationalhymnen der teilnehmenden Länder spielen, dann ist die Großveranstaltung Mengen International eröffnet. Neben den spaßigen Spielen über Grenzen, die bis Sonntag stattfinden, gibt es aber auch noch ein umfangreiches Rahmenprogramm. „Wir wollen allen Altersgruppen etwas bieten“, sagt Heike Leven, die bei der Stadt für die Veranstaltung zuständig ist.

SWR3-Elchparty (heute, 20.30 bis 1 Uhr, Bühne Kronenstraße): Ein lebensgroßer Kuschelelch, eine Bühne und genug Platz zum Tanzen. Bei der Elchparty will SWR3-DJ Michael Leupold die Mengener Innenstadt zum Open-Air-Club machen. Es gibt Hits am laufenden Band und auch eine Live-Schaltung ins Radioprogramm. Der Eintritt ist frei.

Kinder- und Jugendfest (Samstag, 10 bis 18 Uhr, Innenstadt und Kreuzplatz): Einige Mengener Vereine nutzen am Samstag die Gelegenheit, sich den Besuchern von Mengen International vorzustellen. Es wird viele Mitmachangebote für Kinder und Jugendliche geben und die Möglichkeit, mit Vereinsvertretern über die Aktivitiäten und Gruppen ins Gespräch zu kommen. Und wer weiß, vielleicht können die Vereine Neumitglieder begrüßen.

Feuerwehrwettkampf (Samstag, 15 bis 19 Uhr, Rathausplatz): Bereits zum vierten Mal veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Mengen am Samstag einen Feuerwehrwettkampf. Angemeldet haben sich Zweier-Teams verschiedener Wehren aus der Region. Die zu bewältigende Aufgabe: zum Feuerwehrfahrzeug sprinten, Atemschutz anlegen, mit dem Schlauchtragekorb einen Treppenturm hinauf, oben ein schweres Gewicht an einem Seil hochziehen, wieder hinabsteigen und dann mit dem Hammer ein 80-Kilogramm-Gewicht bearbeiten, während der Teampartner eine ebenso schwere Puppe über eine 30 Meter lange Strecke zerrt. Wer als Sieger aus dem Wettkampf hervorgehen möchte, muss den Parcours mehrmals schnell bewältigen können. Für falsch angelegte Ausrüstung oder nicht korrekt geknüpfte Knoten handeln sich die Teilnehmer Strafsekunden ein, die auf die erreichte Zeit angerechnet werden. Das Siegerteam des letzten Wettkampfs hat den Parcours in nur 2,42 Minuten geschafft.

Bühnenprogramm (Samstag, 10 bis 23 Uhr, Sonntag, 11 Uhr, Bühne Kronenstraße): Tanz, Folklore und Musik gibt es am Samstag den ganzen Tag. Die Treichler aus der Schweiz treten um 10, 14.30 und 15.30 Uhr mit ihren großen Glocken auf. Die Jugendkapelle Mengen tritt um 11 Uhr auf, die Musikschüler bestreiten zwischen 12.30 und 14.30 Uhr das Programm (angefangen mit der Früherziehungs- und Blockflötengruppe über die Holz- und Blechbläserklassen bis zu Schlagzeug, Klavier und Streichern. Freuen darf man sich ebenfalls auf die Unterstützung und Beiträge des Chores der Ablachschule sowie der Cajon-AG). Es wird Zumba gezeigt (10.30 Uhr) sowie Showdance Sunrise Dream (12 Uhr) und auch die Wild Country Dancers sind dabei (16 Uhr). Ab 16.30 Uhr spielt die Band Ambar aus der kroatischen Partnerstadt Novska, um 19.30 Uhr gibt es eine Aufstiegs- und Meisterfeier für den FC Mengen und ab 20.30 Uhr übernimmt die Band The Anythings. Am Sonntag spielen ab 11 Uhr die Musiker der Rock’n’Roll-Band Jiggle and the Hairstylers.

Internationaler Markt (Hauptstraße): Wer das ganze Wochenende auf den Beinen ist, bekommt natürlich Hunger und Durst. Der internationale Markt bietet unter anderem Crepes aus Frankreich, Tapas aus Spanien, Cevapcici aus Kroatien und Pizza und Pasta aus Italien an.

Straßensperrung: Für den Zeitraum zwischen heute, 12 Uhr, und Montag, 13 Uhr, wird die Hauptstraße ab der Hofstraße bis zur Einmündung Reiserstraße und Eisenbahnstraße für die Veranstaltung inklusive Auf- und Abbau gesperrt. Die Kronenstraße ist bereits ab heute 7 Uhr gesperrt.