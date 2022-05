Landwirte beschäftigen sich mit Biodiversität

„Was hat Silage mit Sauerkraut zu tun? Wie entsteht Butter? Woher kommt das Getreide im Brot? Und warum frisst denn ein Huhn kleine Steinchen?" Diese und weitere spannende Themen lernen und entdecken Kinder und Jugendliche an den rund 400 qualifizierten Lernort-Bauernhof-Betrieben in ganz Baden-Württemberg. Doch nicht nur Kinder lernen dazu, auch Landwirte bilden sich weiter.

Durch ein ganzheitliches, interaktives und praxisnahes Lernen auf landwirtschaftlichen Betrieben werden Zusammenhänge in der Landwirtschaft und alles rund um die Erzeugung und Verarbeitung der regionalen Lebensmittel vermittelt. Doch es sind nicht nur die Kinder und Jugendlichen, die im Projekt Lernort Bauernhof (LoB) in Baden-Württemberg lernen. Auch die Landwirte der LoB-Betriebe und diejenigen, die sich neu zum LoB-Betrieb qualifizieren möchten, nehmen regelmäßig an ebenso praxisbezogenen Schulungen teil, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die eintägigen Fachexkursionen für Landwirte finden ganz nah am Geschehen an bereits qualifizierten LoB-Betrieben statt. Dabei wechseln die Standorte der im Frühjahr oder Herbst/Winter angebotenen Fachexkursionen durch die Landkreise in Baden-Württemberg. Im Fokus steht dabei der Austausch und die pädagogische Erarbeitung eines gesellschaftsaktuellen Themas für die Umsetzung mit Kindern am eigenen Lernort Bauernhof-Betrieb. Bei der Fachexkursion am LoB-Betrieb Ferienhof Neher in Mengen-Granheim stand das Thema „Biodiversität am Lernort Bauernhof“ im Mittelpunkt.

Landwirtin Maria Neher führte die zwölf teilnehmenden Landwirte und Landwirtinnen über ihren Hof. Dabei stellte sie auch ihre Angebote für Kinder und Jugendliche vor und kam mit den Teilnehmenden ins Gespräch – es wurden Tipps, Ideen und Erfahrungen ausgetauscht. Ann-Kathrin Schmider, Agrarpädagogin in der zentralen Koordination Lernort Bauernhof, vermittelte anschließend verschiedene pädagogische und fachliche Inhalte zum Thema Biodiversität. „Wir als Landwirte tragen durch die Bewirtschaftung unserer Betriebe und der damit verbundenen Flächen einen enormen Teil zur Artenvielfalt bei. Ohne eine derartige Bewirtschaftung würde auch ein großer Teil der Biodiversität und vor allem unsere schöne Kulturlandschaft verloren gehen“, so Ann-Kathrin Schmider. Faszinierend sei vor allem, wie viel Biodiversität an landwirtschaftlichen Betrieben jeglicher Wirtschaftsform bereits zu finden sei: Die krabbelnde Vielfalt unter dem Blumentopf; die vielen Insekten, Blüten und Gräser in der Wiese; die Vielfalt an Lebensräumen auf einem Hof; der alte Obstbaum am Feldrand.

Daher wurde im Rahmen der Fachexkursion immer wieder auf solche Ecken hingewiesen, die eine enorme Vielfalt aufweisen und viele Möglichkeiten zum Entdecken mit Kindern und Jugendlichen bieten. Das Thema Biodiversität sei ein enorm wichtiges Thema, heißt es in der Mitteilung von „Lernort Bauernhof“ weiter. Zum einen gelte es, bereits vorhanden Biodiversität zu erkennen, zu entdecken und zu schützen. Und zum anderen sei es die Aufgabe von allen , Biodiversität im Einklang mit einer regionalen Lebensmitterzeugung zu fördern. Die Aussaat einer heimischen Blühmischung, das Bauen und Aufstellen eines Insektenhotels – Solche und viele weitere praktische Ideen und Basteltipps, die mit Kindern und Jugendlichen umgesetzt werden können, erhielten die Teilnehmer am Ferienhof Neher zum Abschluss der Veranstaltung.