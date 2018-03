Ladendiebe fliehen aus Discounter

Zwei unbekannte Männer sind am Donnerstag nach einem Ladendiebstahl aus einem Discounter in der Dammstraße in Mengen geflohen. Während der eine Täter gegen 13.15 Uhr an der Kasse einen Artikel bezahlte, packte der Andere zwei Kühltaschen voll mit Waren und verließ das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen durch den Ausgang. Einer der Täter ist etwa 25 bis 32 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, auffallend schlank mit kurzen schwarzen Haaren. Er war bekleidet mit blauer Jeans und schwarzer Sweat-Jacke. Sein Begleiter war kleiner und trug helle Bekleidung. Zeugen, die im Bereich des Geschäftes etwas Auffälliges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mengen unter der Telefonnummer 07572/50 71 zu melden