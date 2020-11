Ladendieb flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Ladendiebstahl am Dienstagabend gegen 19 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Dammstraße bittet der Polizeiposten Mengen um Hinweise. Ein bislang unbekannter Mann lief an der Kasse vorbei, ohne etwas zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin hatte festgestellt, dass der von ihm getragene Rucksack aus dem aktuellen Sortiment stammt und sprach den Mann an. Der 1,80 Meter große, dunkelhaarige Mann, der auf 20 bis 45 Jahre alt geschätzt wird, flüchtete daraufhin aus dem Einkaufsgeschäft in Richtung Bahnhof. Bekleidet war der Dieb mit einer hellroten Jacke und einem schwarzen Kapuzenpullover. Bei der Tat trug er eine dunkle Mund- und Nasenbedeckung. Personen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mengen unter Telefon 07572/5071 in Verbindung zu setzen.