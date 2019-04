Laden per App geht nur an einem Punkt

Die Ladesäule für Elektrofahrzeuge, die auf dem Parkplatz „Auf dem Hof“ in Mengen installiert wurde, funktioniert und ist betriebsbereit. Das teilen die Verantwortlichen der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW) und des Energieversorgers EnBW auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Bürger hatten zuvor Beschwerden geäußert, dass ein Aufladen an der Station nicht möglich sei und Autos mit Verbrennungsmotor die zum Laden vorgesehenen Parkplätze blockieren würden.

Ein SZ-Leser aus der Göge, der regelmäßig „Auf dem Hof“ parkt, hat das Dilemma schon mehrfach beobachtet. „Ortsfremde finden die Ladestation offenbar über eine App oder eine Karte im Internet, wollen ihr Auto in Mengen aufladen und dann funktioniert die Säule nicht“, erzählt er. Außerdem hat er auch schon mehrfach gesehen, dass Diesel- oder Benzinfahrzeuge direkt an der Säule parken und so den Eigentümern von E-Autos die Möglichkeiten nehmen, Strom tanken zu können. „Aber, wenn es eh nicht geht, macht das auch nichts“, sagt der Mann und findet, die Säule sei ein Fall für das Fuhrmännle der „Schwäbischen Zeitung“.

Im Mengener Rathaus haben sich auch schon verärgerte Menschen gemeldet. „Da die Ladestation aber zu denen gehört, die die EnBW im Auftrag der OEW aufgestellt hat und betreibt, können wir da nichts machen“, sagt Bürgermeister Stefan Bubeck. „Außer natürlich anmahnen, die Station in Betrieb zu nehmen oder bis dahin aus den entsprechenden Apps zu entfernen.“

Florian Vollmer, der Rollout-Manager für Ladeinfrastruktur der EnBW, wundert sich über die Beschwerden. „Wir haben die Säule im Dezember in Betrieb genommen und seither auch immer wieder Ladevorgänge registriert“, sagt er. Weil die Säule betriebsbereit sei, würde sie natürlich im Internet und den Apps gelistet werden, damit Interessierte sie auch finden können.

Drei Lademöglichkeiten

Drei Möglichkeiten haben die Besitzer von E-Autos, an der Ladestation zu tanken: Sie können über die EnBW-App laden, bei der sie sich zuvor registrieren und eine Bezahlmethode hinterlegen müssen. Außerdem funktioniert das Tanken mit einer Ladekarte vom Roamingverbund, zu dem die EnBW gehört, sowie über den QR-Code, der auf der Säule abgebildet ist. „Einfach den QR-Code scannen und den Anleitungen folgen.“

Dass es in Mengen aber doch ein Problem gibt, bestätigt schließlich Barbara Endriss, Geschäftsführerin der OEW. „An einem Ladepunkt gibt es Probleme, über die App zu laden“, schreibt sie per Mail. Das könnte das Problem der Menschen gewesen sein, die sich beschwert hätten. Per Ladekarte oder QR-Code könne aber wohl an beiden Ladepunkten geladen werden, die App funktioniere nur auf einer Seite.

Sollte es generell Probleme geben, den Ladevorgang zu starten, gebe es an jeder Säule eine Telefon-Nummer zu einer Hotline, an die sich der Kunde direkt wenden kann. Diese sei rund um die Uhr besetzt und helfe weiter. So erfahre auch der Betreiber schnellstmöglich, wenn es Schwierigkeiten gebe. Um falsches Parken zu verhindern, sollen demnächst Markierungen auf dem Boden der beiden Parkplätze angebracht werden, die für die tankenden E-Autos reserviert sind. „Auf Wunsch der Stadtverwaltung werden wir auch Schilder anbringen“, sagt Vollmer.

Laut Bubeck haben weitere Betreiber nach Standorten für E-Ladestationen im Stadtgebiet gefragt. „Im öffentlichen Bereich haben wir nicht viele Kapazitäten“, sagt er. „Aber wir haben an die Betreiber von Supermärkten und Discountern verwiesen, die sicher auf ihren Parkplätzen Platz dafür hätten.“

Mit Förderung des Bundes hat die OEW insgesamt 700 000 Euro in die Infrastruktur für E-Mobilität investiert. Für das gesamte Gebiet des Zweckverbands, zu dem insgesamt neun Landkreise gehören, sind 54 Ladesäulen für Elektro-Autos geplant, im Kreis Sigmaringen sollen die Ladesäulen in Bad Saulgau, Mengen, Pfullendorf, Meßkirch, Stetten am kalten Markt und Gammertingen eingerichtet werden. Aufgebaut und betrieben werden die Säulen von der EnBW.

Im Internet können sich Interessierte unter www.enbw.com/elektromobilitaet einen Überblick über die Standorte der Ladesäulen in der Region verschaffen und die entsprechende App der EnBW herunterladen.

An der Ladesäule, die in Mengen auf dem Parkplatz „Auf dem Hof“ installiert wurde, können zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden. Angeboten werden Anschlüsse mit Typ2-Stecker und normaler Steckdose mit einer Ladekapazität von maximal 22 kW. Laut Florian Vollmer von der EnBW dauert der Ladevorgang an der so genannten AC-Ladesäule hier zwischen sechs und acht Stunden. „Das hängt vom Autotyp und Akku ab“, sagt er.