Labros Bakogiannis betreibt das Restaurant im Gloria Kino- und Eventhaus

Seit Anfang Dezember hat das Restaurant-Bar-Café im Gloria Kino- und Eventhaus in Mengen an sechs Tagen in der Woche geöffnet. Neuer Betreiber für diesen Bereich ist Labros Bakogiannis. Petra Engler, Geschäftsführerin der Gloria Gastro und Event GmbH, freut sich, mit ihm einen Pächter für das Restaurant zu haben, den in Mengen bereits viele kennen und mit dem sie sich über das Gesamtkonzept einig sei. „Jetzt können wir für die Kinogäste den Besuch in unserem Haus noch runder gestalten.“

Richtig gesucht habe sie nach einem Betreiber für den Restaurantbetrieb eigentlich nicht, gibt Petra Engler zu. Bisher hatte das Restaurant nur freitags und samstags und vor Feiertagen geöffnet gehabt. „Das war in dem Rahmen, den ich mit meinem Team zu meinen Ansprüchen leisten konnte“, sagt sie. Dann sei aber vor einiger Zeit Labros Bakogiannis mit der Idee auf sie zu gekommen, dass er das Restaurant anmieten und auch unter der Woche öffnen könnte. „Darüber musste ich dann erst einmal nachdenken, kam dann aber zu dem Schluss: Warum eigentlich nicht?“

Ergänzung zum Freibad

Bakogiannis ist in der Mengener Gastronomie-Szene kein Unbekannter. „15 Jahre habe ich den Grünen Baum als griechisches Restaurant geführt“, sagt er. 2017 habe er es wegen eines Insolvenzverfahrens schließen müssen und habe bis zum Frühjahr dieses Jahres bei Verwandten in der Alten Post gearbeitet. Seit drei Jahren ist er außerdem für den Gastronomiebereich im Mengener Freibad verantwortlich. „Aber das ist ein Saisongeschäft und ich habe noch etwas anderes gesucht“, sagt er. „Das Gloria-Restaurant hat tolle Räume und eine gute Lage.“

Angeboten wird jetzt auch ein Mittagstisch (außer am Ruhetag Dienstag und an Samstagen). „Wenn die Freibadsaison wieder losgeht, öffne ich erst am Abend“, kündigt er an. Denn im Freibad wolle er auf jeden Fall weiterarbeiten. Auf der Speisekarte stehen neben griechischen Spezialitäten auch Nudelgerichte und Snacks wie Wurstsalat oder Gyros-Burger. „Da findet jeder etwas“, ist der Gastgeber optimistisch.

Für Petra Engler ist vor allem wichtig, dass Kinobesucher jetzt auch vor oder nach dem Film im Kino- und Eventhaus etwas essen oder trinken können. Auch Gutscheine, die im Restaurant unter ihrer Leitung erworben worden sind, behalten ihre Gültigkeit. Im Eventbereich wollen Engler und Bakogiannis zusammenarbeiten. „Wenn jemand beim Griechen Geburtstag feiern will, kann auf den Eventsaal zurückgegriffen werden und umgekehrt können Leute bei mir auch das Essen von ihm buchen“, sagt Engler.

Sie will die Energie, die sie jetzt nicht mehr für den Restaurantbereich aufwenden muss, in neue Ideen für den Eventsaal stecken. „Ich möchte gern mehr Kleinkunst nach Mengen holen“, sagt sie.