Am Montag, 22. Februar, kamen alle Kinder bunt kostümiert in unsere Kindertagesstätte, um gleich einen närrischen Ausflug ins Stadtmuseum zu machen. Die Narrenzunft Mengen hatte alle Kinder in das Stadtmuseum eingeladen, da aufgrund der Pandemie-Bestimmungen ein Besuch in der Kita, wie in den vergangenen Jahren, nicht möglich war.

Mit großer Vorfreude und gespannt auf das was kommt, spazierten die einzelnen Gruppen zum Stadtmuseum. Dort wurden sie von Zunftrat Michael Vogel schon erwartet und freudig begrüßt. Im Ausstellungsraum staunten die Kinder über die vielen Figuren, die unterschiedlich gekleidet waren. Gleich zu Beginn klärte er die Kinder auf, dass die Figuren ein „Häs“ tragen. Auf sehr interessante, spannende und kindgerechte Weise erklärte Herr Vogel den Kindern die einzelnen Narrenfiguren und deren „Häs“. Spannendes wusste er über die Geschichte und Herkunft der Figuren zu erzählen.

Die Kinder bekamen einen Einblick in die unterschiedlichen Bräuche und Häser der Mengener, Ennetacher, Rulfinger und Zielfinger Narrenzünfte. Wir bedanken uns recht herzlich bei der Narrenzunft Mengen, für diese kreative und gelungene „Pandemie-Idee“ und die Einladung ins Stadtmuseum.

Ganz besonderen Dank an Zunftrat Michael Vogel, der den Kindern das Brauchtum der Mengener Fasnet auf sehr spannende, interessante und verständliche Weise näher brachte.

Am Dienstag folgte unser traditionelles Narrenbaumstellen. Ganz nach dem Fasnetsmotto „Kunterbunt – bei eis goht’s rond“ wurden die Kinder von den zwei Clowns Kunter und Bunt eingeladen, den Narrenbaum zu schmücken. Kunter und Bunt waren sehr traurig, da sie nicht genug bunte Ballons und Bänder hatten, um den Baum so richtig kunterbunt zu schmücken. Gerne halfen da die Kinder aus und so konnte, mit viel Musik und Trara, ein kunterbunter Narrenbaum gestellt werden. Mit dem Stellen des Narrenbaums war die närrische Zeit offiziell eröffnet.

Nun stand dem gruppeninternen Fasnetsball nichts mehr im Weg. Jede Gruppe feierte einen bunten Fasnetsball mit viel Musik, lustigen Spielen und leckerem Buffet.

Ein weiterer Höhepunkt unserer Kita-Fasnet war die Befreiung durch die Narrenzunft Mengen und der Stadtkapelle, am Schmotzigen Donnschdig. Nach einem bunten, närrischen Morgen und gestärkt durch die von der Narrenzunft gespendeten leckeren Brezeln, empfingen die Kinder und Fachkräfte, Ditzelede, Hexe, Löwe, Schnettermarktweib, … und Musik im Garten. Gemeinsam wurde, den Hygienevorschriften entsprechend, gesungen, getanzt und zum Schnettermarktlied geschunkelt.

Zunftrat Michael Vogel überraschte uns mit einem ganz besonderen Geschenk. Ein druckfrisches Malbuch mit den Mengener Narrenfiguren.