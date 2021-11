Kunibert verwechselt ein Krokodil mit seiner Mama

Eine bunte Mischung aus Geschichten und Liedern hat die Kinderbuchautorin und Liedermacherin Bettina Göschl den Kindern des Kindergartens Don Bosco aus Krauchenwies in der vergangenen Woche in der Stadtbücherei Mengen im Rahmen der Frederik-Tage geboten. Ob beim Vorlesen, Singen, Tanzen oder Rätselraten – jeder machte mit und geriet begeistert in Bewegung.

Der Vormittag drehte sich um die Themen Piraten und Drachen. Bei den Liedern „Piraten ahoi“, „Große Drachen speien Feuer“ oder dem „Bi-Ba-Badewannenboogie“, die Göschl mit ihrer verkleideten Gitarre Piraten-Gitti vortrug, blieben die Kinder nicht lange sitzen und machten alle Handbewegungen passend zum Liedtext nach. Die lustige Geschichte vom kleinen Drachen Kunibert, der sich auf der Suche nach seiner Mama in der Großstadt verläuft, bot ebenfalls genug Möglichkeiten sich am Geschehen zu beteiligen. Drache Kunibert hat seine Brille vergessen und so verwechselt er in einem Spielwarenladen ein aufblasbares Krokodil mit seiner Mutter… Beim anschließenden Rätselraten stellte die Autorin Fragen zum Inhalt der Geschichte, die alle richtig beantwortet wurden. Zum Abschluss des abwechslungsreichen Vormittags erhielt jedes Kind eine Autogrammkarte mit auf den Weg.

Bettina Göschl ist ausgebildete Erzieherin. Einige Jahre war sie als Gruppenleiterin in der Elementar- und Heilpädagogik tätig. Seit 1992 schreibt sie Lieder und Geschichten für Kinder. Später kamen Drehbücher für das Kinderfernsehen hinzu. Mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Klaus-Peter Wolf, hat sie viele Kinderbücher veröffentlicht, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Wenn sie mal nicht mit ihrer Piratengitarre Gitti kreuz und quer durch die Lande zieht oder übers weite Meer schippert, lebt Bettina Göschl als freie Liedermacherin und Geschichtenerfinderin an der Nordseeküste. Viele Kinder kennen ihre Lieder aus der Fernsehsendung „SingAlarm“ auf Kika.