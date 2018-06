Kuhn’sches Haus wartet auf eine Finanzspritze

Auf Einladung von Bürgermeister Stefan Bubeck und dem CDU-Landtagsabgeordneten Klaus Burger hat der Staatssekretär Peter Hofelich vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft die Stadt Mengen besucht. Bei einem Rundgang durch die neugestaltete Innenstadt warben die beiden beim Staatssekretär um weitere Fördermittel zu Sanierungszwecken.

Peter Hofelich schaut zur Decke des blauen Saals im unter Denkmalschutz stehenden Kuhn’schen Haus schräg gegenüber vom Rathaus hinauf. Die Deckenmalerei weist Risse auf. Um in den ersten Stock zu gelangen, hatte der Staatssekretär über Putz steigen müssen, der von den Wänden gebröckelt ist. „Vor elf Jahren hatte ich die Zusage für Fördermittel von 400000 Euro bekommen“, sagt Bauunternehmer Manfred Löffler. Damals sei die Lage an der Durchfahrtsstraße jedoch so unattraktiv gewesen, dass er keinen Kaufinteressenten gefunden habe, obwohl der die Förderung weitergegeben hätte. „Dabei ist das Gebäude auf jeder Postkarte drauf“, sagt er. Jetzt würde Löffler gern einen neuen Versuch starten. Im Erdgeschoss Ladengeschäfte, darüber Wohnungen. Der Investitionsbedarf liegt laut Löffler zwischen zweieinhalb und drei Millionen Euro. Ohne eine Förderung würde dieses Volumen wohl die meisten abschrecken.

„Aber die Lage ist toll, das Gebäude sollte dringend saniert werden“, findet Hofelich. Er wisse um die Nachteile, die Vermieter in strukturschwachen Regionen hätten. Bubeck und Löffler hatten die vergleichsweise geringen Mietrenditen angesprochen. Aus Sicht des Bürgermeisters wäre eine grundsätzliche Änderung der Förderkriterien zu begrüßen, da die Städtebauförderung in der Niedrigzinsphase in Ballungszentren häufig nur einen Mitnahmeeffekt hätte, im strukturschwachen, ländlichen Raum mit geringem Mietniveau jedoch existenziell sei und den entscheidenden Impuls für oder gegen eine Investition geben könne.

Peter Hofelich durfte beim Rundgang durch die Innenstadt den seiner Meinung nach gut gelungenen und mit Fahrradboxen und E-Bike-Ladestation zukunftsweisenden Kreuzplatz besichtigen und das auf dem Reiser-Areal entstehende Einkaufszentrum bewundern. „Wie ich sehe, entsteht hier eine zweite Reihe neben der Hauptstraße“, kommentierte er und ließ sich von Bubeck die Geschäfte in der Innenstadt aufzählen, die auch Käufer aus einem weiteren Umkreis anlocken. Auch das abgezäunte Gelände hinter dem Grillshop von Schanz wurde besichtigt, ebenso wie der Bereich in der Oberstadt, in der die Stadtverwaltung alte Häuser abreißen und Seniorenwohnen anbieten will. Der Staatssekretär sollte sehen, dass sich in der Stadt etwas tut und dass es weiteren Förderbedarf gibt.

Insgesamt seien 1,88 Millionen Euro Fördermittel nach Mengen geflossen, denen eine Investitionssumme von insgesamt acht Millionen gegenüberstehen, so Bubeck. Bei einem Gespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit gingen die Beteiligten weiter ins Detail und schauten sich konkrete Projekte an. An die sich der Staatssekretär dann hoffentlich erinnert, wenn es Mittel zu verteilen gibt.