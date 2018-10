Kronenstraße wird zum Fußballplatz

Wer noch eine Mannschaft mit Spielern der Jahrgänge 2004 bis 2008 anmelden möchte, kann dies noch bis Montag, 22. Oktober, in der Geschäftsstelle des Gewerbevereins tun. Eine Anmeldegebühr wird nicht fällig. Maria Butzengeiger gibt unter Telefon 0173/6544137 oder per Mail an

weitere Informationen und Anmeldebögen heraus.