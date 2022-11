Kranzniederlegung am Volkstrauertag

Auch die die Stadt Mengen gedenkt am Volkstrauertag, 13. Novembe, der Toten der beiden Weltkriege und den Opfern von Gewalt. Dem Gedenken auf dem Friedhof gehen Gottesdienste in der evangelischen und katholischen Kirche voraus. Die Kirchgänger der katholischen Kirchengemeinde sammeln sich nach dem Gottesdienst am Rathaus und gehen ggen 10.30 Uhr gemeinsam mit der Bürgerwache und den Vereinen zum Mengener Friedhof. Die Besucher des Gottesdienstes der evangelischen Kirchengemeinde gehen nach dem Gottesdienst ebenfalls zum Friedhof und finden sich dort am Kriegerdenkmal ein. An der Gedenkfeier nehmen die Bürgerwache mit Musikzug, uniformierte Verbände, Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Mengen, Pfarrer und Kirchenvertreter, Bürgermeister, Gemeinderäte sowie Vereine und Bürger teil. Moderieren wird die Veranstaltung Armin Franke. Bürgermeister Stefan Bubeck wird eine Ansprache halten. Die Teilnehmer legen wie in früheren Jahren (Foto) zwei Ehrenkränze nieder. Foto: Stadt Mengen