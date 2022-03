Kooperation mit Herbertingen funktioniert gut

Auch in den kommenden vier Jahren wird ein bewährtes und eingespieltes Vorstandsteam die Mengener Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins anführen. Bei der ersten Hauptversammlung nach drei Jahren bestätigten die Mitglieder Andrea Schuler als Vorsitzende, ihren Stellvertreter Gerhard Rothmund sowie Kassiererin Siglinde Uhl und Schriftführerin Maria Beck in ihren Ämtern.

Pandemiebedingt fand die Versammlung in kleiner Runde statt. Laut Andrea Schuler ist es dem demografischen Wandel geschuldet, dass die Mitgliederzahl von 137 auf 117 zurückgegangen ist. Sieben Neuaufnahmen hat es seit der letzten Versammlung gegeben. Auf die rückläufigen Mitgliederzahlen habe die Ortsgruppe bereits 2019 mit einer Kooperation mit der Ortsgruppe Herbertingen reagiert, von der beide Seiten profitieren würden. Vor allem die gemeinsamen Wanderpläne würden gut angenommen und die Gemeinschaft gelebt. Es oblag Gerhard Rothmund aus Mengen und Lothar Langner aus Herbertingen den Terminkalender für Wanderer und Radler zusammenzustellen. Das Pandemiegeschehen machte aber nur wenige Aktivitäten möglich. „Für das nun laufende Jahr wünschen wir uns, dass wieder mehr stattfinden kann“, sagte Andrea Schuler.

Schriftführerin Maria Beck berichtete von den wenigen durchgeführten Wanderungen und Radtouren. Höhepunkte waren die Wochenradtour entlang der Nordseeküste, sowie die viertägige Wanderfahrt in die Pfalz. Beim Stadtradeln radelten die Albvereinler stolze 16 000 Kilometer für Mengen zusammen. Nun wolle man die Idee von Philipp Käppeler wieder aufgreifen und das Seniorenwandern verstärkt beleben. Die Ideenvielfalt der eigenen Bastelgruppe scheint unerschöpflich zu sein und so ist es wenig verwunderlich, dass über die letzten 20 Jahre hinweg rund 17 000 Euro an Einzelspenden für die Erhaltung der Martinskirche übergeben werden konnten. Derzeit werde die Homepage von Lothar Langner aktualisiert. Die anstehenden Ehrungen von langjährigen Mitgliedern sollen aufgrund der Pandemie zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt werden. Trotz der widrigen Umstände konnte Kassiererin Siglinde Uhl von einem finanziellen Zuwachs berichten.

In Vertretung von Bürgermeister Stefan Bubeck überbrachte dessen Stellvertreter Georg Bacher die besten Wünsche. Er ging in seinem Grußwort auf den Verschönerungsverein ein, der 1884 der Vorreiter des heutigen Albvereins gewesen sei. Dieser sei maßgeblich an der Errichtung des ersten Aussichtsturms auf dem Missionsberg beteiligt gewesen. Auch 1997 beim Bau des heutigen Turms waren Mitglieder des Albvereins die treibende Kraft für die Umsetzung.

Von Seiten der Wandergaus wohnte dessen Vorsitzender Claus Bayer der Versammlung bei. Er berichtete von den rund 20 000 Kilometern Wandernetz, die von den Schwäbischen Albvereinen unterhalten würden. Auch die Ortsgruppe Mengen betreute bisher einen Wanderwegradius von 50 Kilometer. Er wünsche sich, dass es auch hier bald wieder einen Wegewart gebe. Erwin Buchmann, Vorsitzender der Ortsgruppe Herbertingen, betonte ebenfalls die gute Zusammenarbeit der Ortsgruppen.