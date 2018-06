Konzertreihe im Jugendhaus startet erfolgreich

Harte Gitarrenklänge dominierten am vergangenen Samstag bei der Rocknacht im Mengener Jugendhaus Neue Galerie. Vor knapp 50 Konzertbesuchern boten drei Bands ein Stilspektrum, das vom Punkrock über Rock'n Roll bis zum Metal reichte. Zu Beginn erinnerte das Trio Pranx mit kurzen, eingängigen Songs an die Blütezeit des kalifornischen Punkrocks. Bands wie Green Day oder Blink 182 ließen grüßen. Mit bläsersüffigem Gitarren-Rock'n Roll überraschten danach The Kiss'n'Kills, die sich mit ihrer ureigenen Gangart ziemlich von den anderen beiden Bands abhoben, und für das eine oder andere überraschte Gesicht im Publikum sorgten. Als mit City Kids Feel The Beat der Headliner des Abends auf der Bühne stand, war schnell klar, wegen welcher Band die meisten der Besucher gekommen waren. Die fünf Ulmer rockten ihre Fangemeinde mit eingängigen Losgeh-Nummern wie „iRambo“ oder „End Of Summer“. Das war Pop-Metal vom Feinsten, City Kids Feel The Beat sorgten für ein gelungenes Finale dieser Rocknacht. (him)