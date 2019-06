Konzert rückt Geborgenheit Gottes in den Mittelpunkt

Der evangelische Kirchenchor hat unter der Leitung von Adelinde Stemmler-Bredendiek ein schönes Konzert in der Pauluskirche gesungen. Das Programm war gut gemacht: Pfarrerin Heidrun Stocker sprach zwischen den Abschnitten meditative Texte und Organist Richard Fischer spielte Solostücke. Das Konzert hatte Andachtsform und sprach von der Geborgenheit in Gott. Es erreichte das Publikum im Herzen. Der Chor sang mit großer Intensität. Am Ende des geistlichen Konzerts gab es anhaltenden Applaus.

Chorleiterin Stemmler-Bredendiek hatte mit den Sängern eine Fülle anspruchsvoller Chorsätzen einstudiert. Die Lieder waren wie Gebete, die hoch im Raum schwebten. Zum Auftakt gab es den „Preis und Jubel“ von Josef Gabriel Rheinberger. Der Kirchenchor jubelte beschwingt in diesem freudigen Gesang. Pfarrerin Stocker griff dieses Jauchzen in ihrer Begrüßung auf und stellte fest: „Wie könnte es schöner sein, als mit einem Chor vieler Stimmen und einem Instrument vieler Klänge.“ Sie freue sich, dass so viele Menschen gekommen sind und mit dem Herzen und der Seele in dieses Jauchzen miteinstimmen. „Gott thront über Lobgesängen seines Volkes“, sagte sie.

Im ersten Teil sang der Kirchenchor von der Güte Gottes und dem Vertrauen des Menschen in ihn. Wundervolle Musik von Max Reger „Herr, führe mich auf dem Pfad deiner Gebote“ und von Felix Mendelsohn „Wirf dein Anliegen auf den Herrn“ entfaltete sich. Gepflegte Diktion und schöne Tempi machten das Hören zum Genuss und das Empfinden intensiv. Das beschwingte und mitreißende „Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist“ von Eduard Grell begeisterte. Pfarrerin Stocker sprach von Freiheit: Frei zu sein von allem, was einen gefangen halte; die Erdenschwere loszulassen; den Himmel hören, trotz allem, was einem zurückhalte: Das war ihre Botschaft. Organist Fischer setzte dem ersten Teil mit dem „Präludium g-moll“ von Johannes Brahms einen klangvollen Schlussakkord.

Friedensbitte

Die Bitte um Frieden mit dem Lied „Verleih uns Frieden gnädiglich“ von Hugo Distler beherrschte den zweiten Teil. Der moderne Chorsatz, mit einer eindrucksvollen Klangfülle mutete wie Glockengeläut an. Der Chor sang mit tiefer Inbrunst und überzeugte. Pfarrerin Stocker sprach über Atem und Stille, in der die Seele beginne zu lauschen. Das schöne „Präludium in h-moll“ von Johann Sebastian Bach bekräftigte diese Friedensbitte. Die tiefe Sehnsucht und das Wissen vom Aufgehobensein in Gott erklang im dritten Teil. Das Lied „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ von Anne Quigley begleitete Richard Fischer am Klavier. Der Chor lief in Hochform auf und legte viel Intensität in sein Singen.

Pfarrerin Stock sprach ein Abendgebet und bat Gott, die Menschen durch die Höhen und Tiefen des Lebens zu begleiten. Nach dem Vater Unser, das alle mitbeteten, ging das geistliche Konzert mit der „Missa brevis in C“ von Leopold Mozart weiter. Der Kirchenchor wechselte auf die Empore hinauf. Wunderbar und klangvoll sangen die Sängerinnen und Sänger. Der eindrucksvolle Satz „Dona nobis Pacem“ gab dem Konzert einen würdigen Schlussakkord. Das Publikum hielt lange inne, dann fiel der begeisterte und dankbare Applaus und hielt lange an.