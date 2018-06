Konzert ist die perfekte Visitenkarte

Viele Besucher sind zum Jahreskonzert der Jugendmusikschule in das Ennetacher Bürgerhaus gekommen. Es galt zum einen die musikalische Fortschritte der Schüler zu feiern und zum anderen das Jubiläum der städtischen Einrichtung, die nun bereits 40 Jahre besteht.

Der musikalische Leiter Helmut Müller und Bürgermeister Stefan Bubeck blickten auf die Erfolgsgeschichte der Jugendmusikschule zurück. Damals hatte Konrad Rees, Hauptamtsleiter im Rathaus, eine kleine Jugendmusikschule gegründet, weil man einen Dirigent für die Stadtkapelle suchte: Er hatte die Idee, den gesuchten Dirigenten als Hauptamtlichen in der Musikschule anzustellen. Die Resonanz war enorm: 1974 startete die Einrichtung mit 123 Schülern, sechs nebenamtlichen Lehrern und einem Hauptamtlichen, der Unterricht erteilte und zugleich das Haus leitete. Bürgermeister Bubeck rief den ehemaligen Leiter Rees zu sich, um ihm unter großem Applaus ein Geschenk als Anerkennung für die Weitsicht zu überreichen. Der Erfolg bestätige diese damalige Idee, sagte Bürgermeister Bubeck, die Zahlen sprechen für sich: Inzwischen nehmen über 500 Schüler Unterricht bei zwölf Lehrern. Es gibt den praktischen Musikunterricht, der neuerdings mit einem Kurs in Theorie ergänzt worden ist, berichtete Müller.

Das Jubiläumskonzert war kurzweilig und unterhaltsam. Es zeigte, wie breit gefächert das Unterrichts-angebot ist. Für die jungen Musiker war es die Herausforderung, sich einem großen Publikum zu stellen, und für die Eltern die Zeit, sich über die Fortschritte ihrer Kinder zu freuen. Das Programm begann mit Pauken und Trompeten. Die Jüngsten der musikalischen Früherziehung präsentierten einen Lichtertanz, der sehr gut ankam. Im Ensemble zu spielen ist eine Herausforderung und fördert die soziale Kompetenz.

Urlaubsstimmung herrscht im Saal

Das Gitarrenensemble, das öfters bei offiziellen Anlässen der Stadt auftritt, spielte eine Rumba und Musik aus den Anden, was wegen der mitreißenden Rhythmen und stimmungsvollen Klänge sehr gut gefiel. Das Violinenensemble begeisterte die Eltern mit einer „Hollywoodsuite“. Präzise Pizzicati setzten gekonnte Akzente. Das Klarinettenensemble zeigte mit „Caprice for Clarinets“ sein hohes Niveau. Die beschwingte „Polka“ des großen Querflötenensembles hatte einen weichen Klang und viel Eleganz. Das virtuose Schlagzeugensemble zauberte mit „Kadencia para Berimbau“ karibische Urlaubsstimmung in den Saal.

Die Soloauftritte zeigten die Reife der Schüler. Yannik Nerling spielte eine „Toccata“ am Klavier mit interessanten rhythmischen Konstellationen und einem schönen Anschlag. Nathalie Rau bot am Klavier ein „Divertimento“ mit einer klaren Vorstellung der Stimmführung. Ebenfalls am Klavier stellte Anita Bühler „Una Mattina“ mit sanft ineinander fließenden Klangfarben vor. Rebekka Schmidt gestaltete ein anspruchsvolles Lied aus „West Side Story“ mit schönen Emotionen. Der Applaus würdigte ihre Leistung.

Das Duo der noch ganz jungen Sophia und Lea Speh spielte eine temperamentvolle „Tarantella“ am Klavier, die sie sehr präzise beherrschten. Dominik Kalmbach an der Trompete und Lukas Reutter-Feurer am Schlagzeug wurden am Klavier von der Lehrerin Inge Gaigis begleitet: „Situation Comedy“ begeisterte das Publikum. Und das Stück „Tambourin“, das das souveräne Flötenquintett spielte, war der wundervolle Schlussakkord des Jubiläumskonzerts.