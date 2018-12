Kommerz steht im Hintergrund

Das ganze Dorf ist auf den Beinen gewesen und hat sich am vergangenen Samstag beim Weihnachtsmarkt der Rulfinger Vereine um das Rathaus getroffen. Bei Glühwein und Punsch kam eine „hoimelige“ Atmosphäre auf. Immer am zweiten Adventssamstag veranstalten sechs Rulfinger Vereine den Weihnachtsmarkt. Hauptinitiator Richard Navratil erzählte, dass der kleine traditionelle Markt der Begegnung dient und der Kommerz ganz klar im Hintergrund steht. „Der Weihnachtsmarkt ist vom Dorf und für das Dorf. Die Vereine können sich zwar ihre Kassen für die Jugendabteilungen aufbessern, aber eigentlich geht es um das Miteinander und das ist hier immer ganz herzlich. Hier trifft sich Jung und Alt und das macht diesen Markt aus.

Hilde Kugler aus Rulfingen hatte einen Stand und verkaufte selbstgemachte Filz- und Tonrosen unter dem Motto „Eine Rose für Afrika“. Der gesamte Erlös wird von ihr an ein Dorf in Afrika gespendet. Hier zu verkaufen macht ihr richtig Spaß. „Mein Stand ist schon aufgebaut und alles hergerichtet, ich muss nur noch meine Ware auspacken und schön herrichten – das ist so ein toller Service“, sagt sie und lächelt Richard Navratil zu.

Mitorganisator Reinhold Walz ist mit dem Verlauf des Weihnachtsmarkts sehr zufrieden, „bei dem Wetter hätte ich mit so vielen Besuchern gar nicht gerechnet“. Weihnachtliche Lieder wurden vom Musikverein Rulfingen gespielt und umrahmten den kleinen Weihnachtsmarkt und der Stolz war in vielen Gesichtern der Eltern beim Auftritt der Kindergartenkinder zu sehen.