Kohlhaubrunnen ist neu hergerichtet

Am Ende der Karpfenstraße in Rosna fließt wieder frisches Quellwasser von der Kohlhauquelle in den neu hergerichteten Kohlhaubrunnen. Dieses Kleinod wurde in vielen freiwilligen Arbeitsstunden von Alwin Dehne aus Rosna bearbeitet und neu gestrichen. Unter Mithilfe von Joachim Schöb, der für den Edelstahleinsatz im Holztrog sorgte, wurde der Brunnen mit drei Wasserspendern in Anwesenheit von Ortsvorsteherin Cordula Frick in Betrieb genommen.

Die Quelle liegt im früheren Rosnaer Gemeindewald im Distrikt Kohlhau und versorgte die Ortschaft seit dem Jahr 1903 durch natürliches Gefälle in einen Hochbehälter auf dem Burgstock mit Trinkwasser in bester Qualität. Als im Jahre 1975 ein etwas höher gelegener und größerer Hochbehälter gebaut wurde, reichte das natürliche Gefälle für den freien Fluß in den Hochbehälter nicht mehr aus und lief ungenutzt in den angrenzenden Ortsbach. Die Ortschaft wurde dann von einem im Jahre 1949 gebauten Grundwasserbrunnen versorgt. Erst 12 Jahre später wurde 1987 in der Karpfenstraße durch die Insatallation einer Druckerhöhungspumpe wieder Quellwasser in das Ortsnetz von Rosna eingespeist. Schon damals hat Alwin Dehne einen Brunnen aus natürlichen Holzstämmen errichtet, der dann unter großer Anteilnahme der Dorfbewohner bei einem Brunnenfestle in Betrieb genommen wurde.