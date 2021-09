Kleine Künstler erhalten Einladung

Im Mehrgenerationentreff in Blochingen ist es am vergangenen Samstag besonders fröhlich und lebendig zugegangen. Das Team vom Mehrgenerationentreff hatte alle Kinder, die mit einem Bild in der Fasnet und zur Osterzeit das Vereinszentrum verschönert haben, zu einem Spielenachmittag eingeladen.

Das Vorbereitungsteam um Renate Sigmund hatte laut Pressemitteilung ein buntes und kurzweiliges Programm vorbereitet. Die Kinder zwischen zwei und zehn Jahren waren mit viel Eifer dabei. Auch den begleitenden Eltern und Großeltern war anzusehen, dass es allen großen Spaß machte. In der Pause wartete auf alle ein leckeres Buffet mit Fingerfood. Dank großzügiger Spenden war vom süßen Muffin über den Obstspieß bis hin zur Pizzaschnecke alles dabei.

Frisch gestärkt ging es danach in die zweite Spielerunde. Die Zeit verging wie im Flug. Krönender Abschluss war ein pfiffiger Sitztanz, für den alle zwei bunte Tücher bekamen. Mit schwungvollen Bewegungen wurde der Text passend zur Musik nachgespielt. Wer anschließend noch Zeit hatte, konnte das umfangreiche Angebot an Gesellschaftsspielen durchprobieren. Spontan bildeten sich Teams aus verschiedenen Generationen. „Es war für alle ein rundherum gelungener Nachmittag“, heißt es in der Mitteilung abschließend. „Und dass es bald eine Fortsetzung geben wird, ist selbstredend, denn wie ein chinesisches Sprichwort schon sagt: Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.“