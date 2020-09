Klare Rechtslage: Veterinäramt beschlagnahmt Katzen

Für 69 Kinder ist der Montag in dieser Woche ein besonderer Tag gewesen. Es war ihr erster Tag als Fünftklässler am Gymnasium Ochsenhausen. Doch auch für alle anderen Schüler in Baden-Württemberg und ihre Eltern war der Montag ein denkwürdiger Tag. Es war der erste Schultag, an dem alle Schüler seit Beginn der Corona-Pandemie wieder die Schule besucht haben: gemeinsam und nicht in Gruppen getrennt wie noch vor den Sommerferien.

So eine Aufnahme-Feier hatten wir noch nicht.